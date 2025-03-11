الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
البقاع
11
o
الجنوب
16
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
18
o
متن
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
كريستال
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
البقاع
11
o
الجنوب
16
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
نواف سلام من بعبدا: "الخميس منحكي"
أخبار لبنان
2025-03-11 | 11:39
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
نواف سلام من بعبدا: "الخميس منحكي"
عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام خلال اجتماع في قصر بعبدا، للأوضاع العامة في البلاد والتطورات في الجنوب والمواضيع المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء بعد غد الخميس.
واثر انتهاء الاجتماع الذي استمر ساعة، لم يدل الرئيس سلام بأي تصريح واكتفى بالقول للصحافيين: "منحكي الخميس".
وكان الرئيس عون استقبل وفدا من الجامعة الانطونية جاء مهنئا ومتمنيا له كل "التوفيق في قيادة البلاد الى الاستقرار والأمان".
في مستهل اللقاء، القى رئيس الجامعة الاب ميشال السغبيني كلمة، قال فيها: "الكنيسة تحتفل بعام يوبيلي، عنونه البابا فرنسيس "الرجاء لا يخيّب"، ورهبانيتنا الأنطونية أيضا تعيش زمنا يوبيليا يحمل عنوان: "فرحون في الرجاء"، وفي التاسع من كانون الثاني المنصرم، وصلتم إلى كرسي الرئاسة الأولى علامة رجاء لجميع اللبنانيين. وما إن سمعناكم لحظة انتخابكم في مجلس النواب، حتى ازدادت ثقتنا بهذا الرجاء، وتجدد رجاؤنا بلبنان".
وتابع: "كلنا يعلم جيدا أن العقبات والتحديات الداخلية والخارجية التي حتما ستعترض مسيرتكم في هذا العهد، ستكون كبيرة جدا ولكن رجاءنا بقدرتكم على تجاوزها كبير أيضا، خصوصا أنكم أتخذتم عنوان الحكم العادل بين المؤسسات. من بين المؤسسات الأكاديمية الأقرب إليكم، الجامعة الأنطونية، والمثل يقول الجار للجار، وجارتكم الأنطونية التي من صلب رسالتها خدمة المجتمع والوطن، تضع كل إمكاناتها الآن بخدمتكم، يا فخامة الجار. فهي كباقي الجامعات في لبنان، تجاهد في مواصلة رسالتها وتسارع دائما في القيامة بعد كل جلجلة يمر بها الوطن، ساعية للمحافظة على ثروة لبنان الفعلية والمهددة، وهي الثروة البشرية والشبابية بشكل خاص".
بدوره، شدد الرئيس عون على "مسؤولية الصروح الاكاديمية في الاستثمار بالعلم الذي يشكل ثروة البلد المستدامة التي لا تنضب، لا بل تتجدد دائما وتساهم في تطور وتقدم الأوطان". وقال: "ان لبنان احتل في السابق الصدارة بين اقتصاديات الدول، كما ان البصمة اللبنانية حاضرة في عدد من المشاريع الكبيرة حول العالم، وهناك لبنانيون منخرطون في الحياة السياسية والثقافية والعلمية لعدد من البلدان، الامر الذي يؤكد أهمية دوركم انتم في تخريج الأجيال وحفاظكم على الارث الذي ورثناه عن اجدادنا".
أضاف: "رغم الازمات المتتالية التي مررنا بها منذ العام 2019، إلا انّ مؤسستكم، كما عدد من سائر المؤسسات الأخرى، بقيت محافظة على رسالتها وعلى المستوى العلمي فيها وهذا ان دل على شيء فعلى قدرة اللبناني على الابداع وإيجاد الحلول".
أخبار لبنان
جوزاف عون
نواف سلام
بعبدا
التالي
أسرار الصحف 11-03-2025
إرتفاع في درجات الحرارة في الايام المقبلة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
09:58
رئيس الحكومة نواف سلام غادر قصر بعبدا بعد لقائه الرئيس عون: "الخميس منصرح"
آخر الأخبار
09:58
رئيس الحكومة نواف سلام غادر قصر بعبدا بعد لقائه الرئيس عون: "الخميس منصرح"
0
خبر عاجل
2025-02-15
نواف سلام من قصر بعبدا: جلسة يوم الإثنين المقبل لإقرار البيان الوزاري
خبر عاجل
2025-02-15
نواف سلام من قصر بعبدا: جلسة يوم الإثنين المقبل لإقرار البيان الوزاري
0
خبر عاجل
2025-01-14
رئيس الحكومة المكلف نواف سلام من قصر بعبدا: نتطلع لبناء دولة حديثة مدنية وعادلة
خبر عاجل
2025-01-14
رئيس الحكومة المكلف نواف سلام من قصر بعبدا: نتطلع لبناء دولة حديثة مدنية وعادلة
0
آخر الأخبار
08:57
وصول رئيس الحكومة نواف سلام الى قصر بعبدا للقاء الرئيس عون
آخر الأخبار
08:57
وصول رئيس الحكومة نواف سلام الى قصر بعبدا للقاء الرئيس عون
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:14
جنبلاط استقبل نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ووفدا ألمانيا
أخبار لبنان
16:14
جنبلاط استقبل نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ووفدا ألمانيا
0
أمن وقضاء
15:44
مكتب الإدعاء في نقابة المحامين الخاص بتفجير المرفأ: مستمرون بمتابعة القضية من دون كلل
أمن وقضاء
15:44
مكتب الإدعاء في نقابة المحامين الخاص بتفجير المرفأ: مستمرون بمتابعة القضية من دون كلل
0
أخبار لبنان
15:39
دريان مكرما في دارة مخزومي: أي انحراف عن المسار الوطني الجامع سيعيد لبنان إلى دوامة الفوضى
أخبار لبنان
15:39
دريان مكرما في دارة مخزومي: أي انحراف عن المسار الوطني الجامع سيعيد لبنان إلى دوامة الفوضى
0
تقارير نشرة الاخبار
14:52
تحقيقات المرفأ الى الحياة مجدداً والبيطار يستدعي قريباً سياسيين وقضاة وقادة امنيين
تقارير نشرة الاخبار
14:52
تحقيقات المرفأ الى الحياة مجدداً والبيطار يستدعي قريباً سياسيين وقضاة وقادة امنيين
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:05
ترامب يستبعد أن يشهد الاقتصاد الأميركي ركودا
أخبار دولية
16:05
ترامب يستبعد أن يشهد الاقتصاد الأميركي ركودا
0
آخر الأخبار
12:40
الجيش الإسرائيلي: قصفنا مسلحين في موقع تابع لحزب الله بمنطقة فارون جنوبي لبنان
آخر الأخبار
12:40
الجيش الإسرائيلي: قصفنا مسلحين في موقع تابع لحزب الله بمنطقة فارون جنوبي لبنان
0
أخبار دولية
16:33
ماكرون يرحب باقتراح وقف إطلاق النار بأوكرانيا: الكرة في ملعب روسيا
أخبار دولية
16:33
ماكرون يرحب باقتراح وقف إطلاق النار بأوكرانيا: الكرة في ملعب روسيا
0
آخر الأخبار
12:54
الوكالة الوطنية: تحليق للطيران الحربي والمسير الاسرائيلي على علو منخفض فوق القطاع الغربي
آخر الأخبار
12:54
الوكالة الوطنية: تحليق للطيران الحربي والمسير الاسرائيلي على علو منخفض فوق القطاع الغربي
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:52
تحقيقات المرفأ الى الحياة مجدداً والبيطار يستدعي قريباً سياسيين وقضاة وقادة امنيين
تقارير نشرة الاخبار
14:52
تحقيقات المرفأ الى الحياة مجدداً والبيطار يستدعي قريباً سياسيين وقضاة وقادة امنيين
0
تقارير نشرة الاخبار
14:50
عكس خط النزوح سار: "هناك أعزاء قتلوا لا زالوا في أرض القرية"
تقارير نشرة الاخبار
14:50
عكس خط النزوح سار: "هناك أعزاء قتلوا لا زالوا في أرض القرية"
0
تقارير نشرة الاخبار
14:49
الأجواء الرمضانية لا تزال تشعل الـForum De Beyrouth وبرنامج "أكرم من مين"
تقارير نشرة الاخبار
14:49
الأجواء الرمضانية لا تزال تشعل الـForum De Beyrouth وبرنامج "أكرم من مين"
0
تقارير نشرة الاخبار
14:45
قرارات ترامب تحيط بما يُعرف بـ"بلد الحريات" والاعتقالات بدأت!
تقارير نشرة الاخبار
14:45
قرارات ترامب تحيط بما يُعرف بـ"بلد الحريات" والاعتقالات بدأت!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:43
باريس تستضيف اجتماعا لأكثر من 30 دولة: البحث في تعزيز التسلح وحماية أوكرانيا
تقارير نشرة الاخبار
14:43
باريس تستضيف اجتماعا لأكثر من 30 دولة: البحث في تعزيز التسلح وحماية أوكرانيا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:40
واشنطن وكييف على طاولة التفاوض في السعودية بغياب موسكو
تقارير نشرة الاخبار
14:40
واشنطن وكييف على طاولة التفاوض في السعودية بغياب موسكو
0
تقارير نشرة الاخبار
14:29
خطة إسرائيلية لفرض واقع تقسيمي جديد في سوريا
تقارير نشرة الاخبار
14:29
خطة إسرائيلية لفرض واقع تقسيمي جديد في سوريا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:28
إتفاق الشرع - عبدي: صفحة جديدة في سوريا انعكاساتها عسكرية وإقتصادية
تقارير نشرة الاخبار
14:28
إتفاق الشرع - عبدي: صفحة جديدة في سوريا انعكاساتها عسكرية وإقتصادية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:25
تفاصيل المشاروات التي سبقت الافراج عن اللبنانيين...
تقارير نشرة الاخبار
14:25
تفاصيل المشاروات التي سبقت الافراج عن اللبنانيين...
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
03:14
جدول جديد لأسعار المحروقات...
أخبار لبنان
03:14
جدول جديد لأسعار المحروقات...
2
خبر عاجل
11:58
الأسماء المتداولة للتعيينات المرتقبة: قائد الجيش العميد رودولف هيكل والمدير العام للأمن العام العميد حسن شقير والمدير العام لقوى الأمن الداخلي العميد رائد عبدالله والمدير العام لأمن الدولة العميد ادغار لوندوس
خبر عاجل
11:58
الأسماء المتداولة للتعيينات المرتقبة: قائد الجيش العميد رودولف هيكل والمدير العام للأمن العام العميد حسن شقير والمدير العام لقوى الأمن الداخلي العميد رائد عبدالله والمدير العام لأمن الدولة العميد ادغار لوندوس
3
خبر عاجل
12:23
أدرعي: قضينا على حسن عز الدين مسؤول منظومة الدفاع الجوي في حزب الله
خبر عاجل
12:23
أدرعي: قضينا على حسن عز الدين مسؤول منظومة الدفاع الجوي في حزب الله
4
منوعات
11:45
هوايته أوصلته إلى الموت... وفاة صانع محتوى تركي بطريقة مروعة والسبب: وزنه!
منوعات
11:45
هوايته أوصلته إلى الموت... وفاة صانع محتوى تركي بطريقة مروعة والسبب: وزنه!
5
حال الطقس
02:37
استقرار تامّ..والحرارة تُلامس الـ27 درجة
حال الطقس
02:37
استقرار تامّ..والحرارة تُلامس الـ27 درجة
6
خبر عاجل
07:13
غارة من مسيرة تستهدف سيارة على طريق دير الزهراني-حومين الفوقا ومعلومات اولية عن سقوط اصابات
خبر عاجل
07:13
غارة من مسيرة تستهدف سيارة على طريق دير الزهراني-حومين الفوقا ومعلومات اولية عن سقوط اصابات
7
خبر عاجل
09:21
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أمني: هدف الهجوم في لبنان عضو كبير في وحدة الدفاع الجوي لحزب الله
خبر عاجل
09:21
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أمني: هدف الهجوم في لبنان عضو كبير في وحدة الدفاع الجوي لحزب الله
8
خبر عاجل
13:12
رئيس الجمهورية تبلّغ بأنه بنتيجة المفاوضات التي أجرتها لجنة مراقبة تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية بالجنوب تسلّم لبنان 4 أسرى لبنانيين كانت قد احتجزتهم القوات الإسرائيلية خلال الحرب الأخيرة على أن يتم تسليم أسير خامس يوم غد
خبر عاجل
13:12
رئيس الجمهورية تبلّغ بأنه بنتيجة المفاوضات التي أجرتها لجنة مراقبة تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية بالجنوب تسلّم لبنان 4 أسرى لبنانيين كانت قد احتجزتهم القوات الإسرائيلية خلال الحرب الأخيرة على أن يتم تسليم أسير خامس يوم غد
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More