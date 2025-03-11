سلسلة لقاءات لوزير الدفاع الوطني...

التقى وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى رئيس لجنة الدفاع والداخلية والبلديات النيابية النائب جهاد الصمد، وبحث معه في شؤون متعلقة بمؤسسات وزارة الدفاع الوطني والمستجدات الأمنية خصوصًا في الشمال.



وتناول وزير الدفاع مع كل من النواب غسان حاصباني، راجي السعد وسامر التوم التطورات والأوضاع العامة في البلاد.



والتقى الوزيرة السابقة غادة شريم واللواء المتقاعد جورج قرعة واللواء المتقاعد نبيل قرعة والعميد المتقاعد ايلي منسى والعميد المتقاعد شارل عطا في زيارة تهنئة.