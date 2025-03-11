السفير الفرنسي: نحن الى جانب الحكومة لمساعدتها ودعم القطاع الثقافي

استقبل وزير الثقافة غسان سلامة في مكتبه في المكتبة الوطنية - الصنائع السفير الفرنسي لدى لبنان هيرفيه ماغرو في زيارة تهنئة لمناسبة توليه مهامه.



وكانت مناسبة تداولا خلاها العلاقات الثنائية لاسيما الثقافية منها.



وقال ماغرو: "كانت زيارة تهنئة لتولي الوزير سلامة مهامه، وللتأكيد على دعم فرنسا للثقافة، لما تشكله من عنصر مهم للبنان والهوية اللبنانية، ونحن الى جانب الحكومة الجديدة لمساعدتها ودعم القطاع الثقافي أيضا".