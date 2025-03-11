لبنان يتسلم 4 أسرى احتجزتهم القوات الإسرائيلية... والخامس غدا

تبلّغ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بأنه بنتيجة المفاوضات التي أجرتها لجنة مراقبة تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية في الجنوب، تسلّم لبنان 4 أسرى لبنانيين كانت قد احتجزتهم القوات الإسرائيلية خلال الحرب الأخيرة، على أن يتم تسليم أسير خامس يوم غد، بحسب ما أعلنت رئاسة الجمهورية.