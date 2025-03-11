جنبلاط استقبل نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ووفدا ألمانيا

استقبل الرئيس السابق لـ "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، في كليمنصو، نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ناتاشا فرانشيسكي، ترافقها السفيرة الأميركية لدى لبنان ليزا جونسون.



وكان خلال اللقاء عرضٌ لمختلف المستجدات والتطورات السياسية الراهنة في لبنان والمنطقة.



وفد ألماني



واستقبل جنبلاط وزير الدولة البرلماني لشؤون التعاون الاقتصادي والتنمية في ألمانيا نيلز أنين، على رأس وفد، في حضور نائب رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي زاهر رعد، حيث جرى البحث في الأوضاع العامة وفي آخر المستجدات السياسية.