عون يجتمع مع صندوف النّقد الدوليّ

اجتمع رئيس الجمهورية جوزاف عون مع وفد من صندوف النّقد الدوليّ لإطلاق المفاوضات للتوصل إلى اتفاق أوّليّ جديد يضع الخطوط العريضة للإصلاحات التي يجب أن يعتمدها لبنان.





ودعا رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إرنستو راميريز ريغو في خلال لقائه رئيس الجمهورية، إلى ضرورة وضع خطة إصلاحية مالية موحدة تساعد لبنان على الخروج من أزماته.

بدوره، شدد الرئيس عون على التزام لبنان بالمضي في تنفيذ الإصلاحات.