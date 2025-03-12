وزير الزراعة أطلق مبادرات لتعزيز الإرشاد الزراعيّ والتعاون الدوليّ

أطلق وزير الزراعة نزار هاني، سلسلة مبادرات تهدف إلى تعزيز الإرشاد الزراعيّ الرسميّ، وتطوير آليات التعاون مع المؤسسات المحلية والدولية، لدعم القطاع الزراعيّ في لبنان.



وشدد هاني على ضرورة توحيد الجهود بين القطاع العام والخاص.



وأكد، خلال لقاءات، أهمية تبسيط المعلومات الزراعية للمزارعين، من خلال فيديوهات توعوية ورسائل موحدة، بما يضمن تعزيز الممارسات الزراعية المستدامة ومواكبة التغيرات المناخية.



واستقبل هاني سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى لبنان، لمناقشة سبل توسيع التبادل التجاريّ الزراعيّ بين البلدين.



وركّزا على زيادة كميات الصادرات اللبنانية إلى الأردن، لا سيما التفاح والموز، إضافة إلى فتح أسواق جديدة للبطاطا اللبنانية.



واتُفق على إعادة تفعيل عمل اللجنة الزراعية اللبنانية الأردنية المشتركة، تمهيدًا لتوقيع مذكرة تفاهم بين وزيري الزراعة في البلدين.



كما التقى هاني بسفيرة الاتحاد الأوروبيّ لدى لبنان، وبحثا سبل تعزيز الدعم الأوروبيّ للقطاع الزراعيّ اللبنانيّ.



وتناولت المباحثات التحديات التي تواجه المزارعين، من تحسين الإنتاجية وجودة المنتجات إلى إعادة تأهيل الأراضي المتضررة.



وعرض الوزير استراتيجية الوزارة لتطوير القطاع، مؤكدًا أهمية دعم برامج الإرشاد الزراعي لضمان تحقيق التنمية المستدامة.



وأشادت السفيرة دو وال بجهود وزارة الزراعة في تطوير القطاع، وأكدت "التزام الاتحاد الأوروبي بمواصلة دعمه للبرامج الزراعية في لبنان".