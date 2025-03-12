مخزومي: الإفراج عن الأسرى خطوة متقدمة على طريق استكمال تنفيذ وقف إطلاق النار

أكّد النائب فؤاد مخزومي، أنّ الإفراج عن الأسرى اللبنانيين الخمسة، الذين احتجزتهم إسرائيل، خطوة متقدمة على طريق استكمال تنفيذ وقف إطلاق النار والتطبيق الكامل للقرار ١٧٠١ واتفاق الهدنة، وترسيم ما تبقى من نقاط خلافية على الخط الأزرق.



وأوضح أنّها البداية، لتحمل الدولة اللبنانية حصرًا، مسؤولية حماية سيادتها وحدودها ومواطنيها واسترجاع أرضها.



وقال: "فليس من طريق لتحقيق هذه الأهداف سوى إقامة الدولة القوية والفعلية وهذا ما أثبتته عملية استعادة الأسرى الشكر موصول للجهد الذي بذله المسؤولون اللبنانيون".



ودعا مخزومي الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا إلى الاستمرار في دعم لبنان عبر متابعة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ القرار ١٧٠١ والقرارين ١٥٥٩ و١٦٨٠، والعمل على الانسحاب الإسرائيليّ الكامل من لبنان.