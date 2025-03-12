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سلسلة لقاءات لسلام في السراي...

أخبار لبنان
2025-03-12 | 08:33
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سلسلة لقاءات لسلام في السراي...
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سلسلة لقاءات لسلام في السراي...

اجتمع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي، مع وفد صندوق النقد الدولي برئاسة المسؤول عن الملف اللبناني إرنستو راميريز، وتم البحث في ملفي الإصلاحات والحوكمة.


 واستقبل الرئيس سلام المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس - بلاسخارت، وتم البحث في آخر التطورات السياسية والوضع في الجنوب، واستكمال تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار والقرار ١٧٠١.


كما التقى رئيس الحكومة السفير المصري علاء موسى، وتناول البحث التطورات الراهنة والعلاقات الثنائية بين البلدين.


ثم استقبل سفير المغرب محمد اكرين، الذي قال بعد اللقاء: "هنأنا دولة الرئيس بتشكيل الحكومة الجديدة ونيلها ثقة المجلس النيابي، وكانت مناسبة لاستشراف الآفاق الجديدة للعهد الجديد لتطوير العلاقات بين لبنان والمغرب وبين الشعبين الشقيقين، كما كانت فرصة للتأكيد أن ما يجمع البلدين كبير في كل المجالات".
 

كما استقبل سلام سفير ارمينيا لدى لبنان فاهاكن اتابكيان، وكان عرض للعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.


‏والتقى رئيس الحكومة النائب كميل شمعون، الذي قال بعد اللقاء: "بحثنا خلال زيارتنا مواضيع عدة، أهمها تطبيق القرارات الدولية ولا سيما القرار ١٧٠١ والتي تصب في مصلحة كل مواطن لبناني بدون استثناء. واليوم إذا اردنا اعادة بناء الجنوب وبيروت وبعض مناطق البقاع، فعلينا تنفيذ هذه القرارات إذ من غير ذلك لن نحصل على أي مساعدة من الخارج".

اضاف: "كما عرضت على الرئيس سلام النظام العالمي الجديد المتعلق بالتصويت عبر الخلوي من خلال البصمة البيومترية التي ستسمح لأكثر من مليونين ونص المليون لبناني في الخارج بالمشاركة في العملية الانتخابية من مكان تواجدهم من دون التوجه الى القنصليات او السفارات او "الميغاسنتر" هنا في الداخل، وهذا النظام يوفر على الدولة مبالغ كبيرة وفي الوقت نفسه يعطي صورة واضحة تسمح لكل مواطن لبناني موجود بالداخل أو بالخارج بأن يعبر عن رأيه ويصوت وتكون لدينا نسبة تصويت تصل تقريبا 90 في المئة".
 

واستقبل الرئيس سلام عضو "تكتل الاعتدال الوطني" النائب أحمد الخير، الذي قال على الاثر: "تناول اللقاء مطالب وشؤونا تخص منطقة الشمال والأزمات الاجتماعية أو الامنية الاخيرة، وازمة النزوح من سوريا وتداعياتها على منطقة الشمال، واكدنا لسلام ان المنطقة تفتقر الى عنصرين أساسيين هما العدالة الاجتماعية والإنماء المتوازن، وهما من النقاط الاساسية في اتفاق الطائف ويجب اطلاق مسار هذا الأمر بشكل صحيح. كما عرضنا اهمية المحافظة على المناصفة في بلدية بيروت". وأضاف: "كما تطرقنا الى الأوضاع في الجنوب وأهمية تطبيق القرار ١٧٠١ من الأطراف كافة، ولا سيما الانسحاب الاسرائيلي من النقاط الخمس".


كذلك التقى النائب عدنان طرابلسي الذي أوضح بعد اللقاء، أن "البحث تناول أوضاعا وشؤونا ومطالب تخص مدينة بيروت، ولا سيما التحضيرات الجارية للانتخابات البلدية".


‏واجتمع رئيس الحكومة مع وفد من الأساتذة المتعاقدين برئاسة الدكتورة نسرين شاهين التي قالت على الاثر: "اجتمعنا اليوم بالرئيس سلام وأبلغناه ثقتنا الكاملة به وبالحقبة الجديدة وبحكومته التي نبني عليها أمالا كبيرة. كما أبلغناه بأننا كرابطة رسمية مستقلة منتخبة لأول مرة وهي تمثل أكثر من 70% من الأساتذة المتعاقدين، نحمله اقتراحي قانونين: الأول يرمي إلى تثبيت الأساتذة والثاني إلى تفريغ أساتذة التعليم الرسمي الأساسي".

وأضافت: "لقد وعد الرئيس سلام بأنه سيكون الى جانب المدرسة الرسمية وفق الإمكانات المتاحة، ولكن هذه القوانين من غير الممكن إقرارها في الموازنة الحالية ويمكن ذلك في موازنة العام ٢٠٢٦. وطالبنا بضرورة إقرار رفع أجر الساعة والقبض مع مفعول رجعي، وإمضاء عقود الاساتذة والإصلاح الذي حصل بمرسوم بدل النقل ولا سيما أن الاساتذة المتعاقدين وحدهم يقبضون ثلاثة أيام فقط بالأسبوع بدل النقل، في حين أنه يجب القبض عن كل يوم عمل حضوري".
 

أخبار لبنان

نواف سلام

السراي

صندوق النقد الدولي

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