سلسلة لقاءات لسلام في السراي...







واستقبل الرئيس سلام المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس - بلاسخارت، وتم البحث في آخر التطورات السياسية والوضع في الجنوب، واستكمال تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار والقرار ١٧٠١.





كما التقى رئيس الحكومة السفير المصري علاء موسى، وتناول البحث التطورات الراهنة والعلاقات الثنائية بين البلدين.





ثم استقبل سفير المغرب محمد اكرين، الذي قال بعد اللقاء: "هنأنا دولة الرئيس بتشكيل الحكومة الجديدة ونيلها ثقة المجلس النيابي، وكانت مناسبة لاستشراف الآفاق الجديدة للعهد الجديد لتطوير العلاقات بين لبنان والمغرب وبين الشعبين الشقيقين، كما كانت فرصة للتأكيد أن ما يجمع البلدين كبير في كل المجالات". اجتمع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي، مع وفد صندوق النقد الدولي برئاسة المسؤول عن الملف اللبناني إرنستو راميريز، وتم البحث في ملفي الإصلاحات والحوكمة.واستقبل الرئيس سلام المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس - بلاسخارت، وتم البحث في آخر التطورات السياسية والوضع في الجنوب، واستكمال تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار والقرار ١٧٠١.كما التقى رئيس الحكومة السفير المصري علاء موسى، وتناول البحث التطورات الراهنة والعلاقات الثنائية بين البلدين.ثم استقبل سفير المغرب محمد اكرين، الذي قال بعد اللقاء: "هنأنا دولة الرئيس بتشكيل الحكومة الجديدة ونيلها ثقة المجلس النيابي، وكانت مناسبة لاستشراف الآفاق الجديدة للعهد الجديد لتطوير العلاقات بين لبنان والمغرب وبين الشعبين الشقيقين، كما كانت فرصة للتأكيد أن ما يجمع البلدين كبير في كل المجالات".



كما استقبل سلام سفير ارمينيا لدى لبنان فاهاكن اتابكيان، وكان عرض للعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.





‏والتقى رئيس الحكومة النائب كميل شمعون، الذي قال بعد اللقاء: "بحثنا خلال زيارتنا مواضيع عدة، أهمها تطبيق القرارات الدولية ولا سيما القرار ١٧٠١ والتي تصب في مصلحة كل مواطن لبناني بدون استثناء. واليوم إذا اردنا اعادة بناء الجنوب وبيروت وبعض مناطق البقاع، فعلينا تنفيذ هذه القرارات إذ من غير ذلك لن نحصل على أي مساعدة من الخارج".



اضاف: "كما عرضت على الرئيس سلام النظام العالمي الجديد المتعلق بالتصويت عبر الخلوي من خلال البصمة البيومترية التي ستسمح لأكثر من مليونين ونص المليون لبناني في الخارج بالمشاركة في العملية الانتخابية من مكان تواجدهم من دون التوجه الى القنصليات او السفارات او "الميغاسنتر" هنا في الداخل، وهذا النظام يوفر على الدولة مبالغ كبيرة وفي الوقت نفسه يعطي صورة واضحة تسمح لكل مواطن لبناني موجود بالداخل أو بالخارج بأن يعبر عن رأيه ويصوت وتكون لدينا نسبة تصويت تصل تقريبا 90 في المئة". كما استقبل سلام سفير ارمينيا لدى لبنان فاهاكن اتابكيان، وكان عرض للعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.‏والتقى رئيس الحكومة النائب كميل شمعون، الذي قال بعد اللقاء: "بحثنا خلال زيارتنا مواضيع عدة، أهمها تطبيق القرارات الدولية ولا سيما القرار ١٧٠١ والتي تصب في مصلحة كل مواطن لبناني بدون استثناء. واليوم إذا اردنا اعادة بناء الجنوب وبيروت وبعض مناطق البقاع، فعلينا تنفيذ هذه القرارات إذ من غير ذلك لن نحصل على أي مساعدة من الخارج".اضاف: "كما عرضت على الرئيس سلام النظام العالمي الجديد المتعلق بالتصويت عبر الخلوي من خلال البصمة البيومترية التي ستسمح لأكثر من مليونين ونص المليون لبناني في الخارج بالمشاركة في العملية الانتخابية من مكان تواجدهم من دون التوجه الى القنصليات او السفارات او "الميغاسنتر" هنا في الداخل، وهذا النظام يوفر على الدولة مبالغ كبيرة وفي الوقت نفسه يعطي صورة واضحة تسمح لكل مواطن لبناني موجود بالداخل أو بالخارج بأن يعبر عن رأيه ويصوت وتكون لدينا نسبة تصويت تصل تقريبا 90 في المئة".