الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
19
o
الجنوب
22
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج Ramadan Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
19
o
الجنوب
22
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
سلسلة لقاءات لسلام في السراي...
أخبار لبنان
2025-03-12 | 08:33
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
سلسلة لقاءات لسلام في السراي...
اجتمع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي، مع وفد صندوق النقد الدولي برئاسة المسؤول عن الملف اللبناني إرنستو راميريز، وتم البحث في ملفي الإصلاحات والحوكمة.
واستقبل الرئيس سلام المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس - بلاسخارت، وتم البحث في آخر التطورات السياسية والوضع في الجنوب، واستكمال تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار والقرار ١٧٠١.
كما التقى رئيس الحكومة السفير المصري علاء موسى، وتناول البحث التطورات الراهنة والعلاقات الثنائية بين البلدين.
ثم استقبل سفير المغرب محمد اكرين، الذي قال بعد اللقاء: "هنأنا دولة الرئيس بتشكيل الحكومة الجديدة ونيلها ثقة المجلس النيابي، وكانت مناسبة لاستشراف الآفاق الجديدة للعهد الجديد لتطوير العلاقات بين لبنان والمغرب وبين الشعبين الشقيقين، كما كانت فرصة للتأكيد أن ما يجمع البلدين كبير في كل المجالات".
كما استقبل سلام سفير ارمينيا لدى لبنان فاهاكن اتابكيان، وكان عرض للعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.
والتقى رئيس الحكومة النائب كميل شمعون، الذي قال بعد اللقاء: "بحثنا خلال زيارتنا مواضيع عدة، أهمها تطبيق القرارات الدولية ولا سيما القرار ١٧٠١ والتي تصب في مصلحة كل مواطن لبناني بدون استثناء. واليوم إذا اردنا اعادة بناء الجنوب وبيروت وبعض مناطق البقاع، فعلينا تنفيذ هذه القرارات إذ من غير ذلك لن نحصل على أي مساعدة من الخارج".
اضاف: "كما عرضت على الرئيس سلام النظام العالمي الجديد المتعلق بالتصويت عبر الخلوي من خلال البصمة البيومترية التي ستسمح لأكثر من مليونين ونص المليون لبناني في الخارج بالمشاركة في العملية الانتخابية من مكان تواجدهم من دون التوجه الى القنصليات او السفارات او "الميغاسنتر" هنا في الداخل، وهذا النظام يوفر على الدولة مبالغ كبيرة وفي الوقت نفسه يعطي صورة واضحة تسمح لكل مواطن لبناني موجود بالداخل أو بالخارج بأن يعبر عن رأيه ويصوت وتكون لدينا نسبة تصويت تصل تقريبا 90 في المئة".
واستقبل الرئيس سلام عضو "تكتل الاعتدال الوطني" النائب أحمد الخير، الذي قال على الاثر: "تناول اللقاء مطالب وشؤونا تخص منطقة الشمال والأزمات الاجتماعية أو الامنية الاخيرة، وازمة النزوح من سوريا وتداعياتها على منطقة الشمال، واكدنا لسلام ان المنطقة تفتقر الى عنصرين أساسيين هما العدالة الاجتماعية والإنماء المتوازن، وهما من النقاط الاساسية في اتفاق الطائف ويجب اطلاق مسار هذا الأمر بشكل صحيح. كما عرضنا اهمية المحافظة على المناصفة في بلدية بيروت". وأضاف: "كما تطرقنا الى الأوضاع في الجنوب وأهمية تطبيق القرار ١٧٠١ من الأطراف كافة، ولا سيما الانسحاب الاسرائيلي من النقاط الخمس".
كذلك التقى النائب عدنان طرابلسي الذي أوضح بعد اللقاء، أن "البحث تناول أوضاعا وشؤونا ومطالب تخص مدينة بيروت، ولا سيما التحضيرات الجارية للانتخابات البلدية".
واجتمع رئيس الحكومة مع وفد من الأساتذة المتعاقدين برئاسة الدكتورة نسرين شاهين التي قالت على الاثر: "اجتمعنا اليوم بالرئيس سلام وأبلغناه ثقتنا الكاملة به وبالحقبة الجديدة وبحكومته التي نبني عليها أمالا كبيرة. كما أبلغناه بأننا كرابطة رسمية مستقلة منتخبة لأول مرة وهي تمثل أكثر من 70% من الأساتذة المتعاقدين، نحمله اقتراحي قانونين: الأول يرمي إلى تثبيت الأساتذة والثاني إلى تفريغ أساتذة التعليم الرسمي الأساسي".
وأضافت: "لقد وعد الرئيس سلام بأنه سيكون الى جانب المدرسة الرسمية وفق الإمكانات المتاحة، ولكن هذه القوانين من غير الممكن إقرارها في الموازنة الحالية ويمكن ذلك في موازنة العام ٢٠٢٦. وطالبنا بضرورة إقرار رفع أجر الساعة والقبض مع مفعول رجعي، وإمضاء عقود الاساتذة والإصلاح الذي حصل بمرسوم بدل النقل ولا سيما أن الاساتذة المتعاقدين وحدهم يقبضون ثلاثة أيام فقط بالأسبوع بدل النقل، في حين أنه يجب القبض عن كل يوم عمل حضوري".
أخبار لبنان
نواف سلام
السراي
صندوق النقد الدولي
التالي
وزير العمل اجتمع مع كركي وممثلي المستشفيات الجامعية الكبرى بهدف انطلاقة جديدة في التعاون
أفكار طرحت على لبنان لتشكيل 3 لجان مختصة بحل هذه المسائل العالقة مع اسرائيل
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-02-13
سلسلة لقاءات ديبلوماسية لسلام في السراي...
أخبار لبنان
2025-02-13
سلسلة لقاءات ديبلوماسية لسلام في السراي...
0
أخبار لبنان
2025-02-21
سلسلة لقاءات لرئيس الحكومة في السراي...
أخبار لبنان
2025-02-21
سلسلة لقاءات لرئيس الحكومة في السراي...
0
أخبار لبنان
2025-01-15
سلسلة لقاءات لميقاتي في السراي الحكومي
أخبار لبنان
2025-01-15
سلسلة لقاءات لميقاتي في السراي الحكومي
0
أخبار لبنان
2025-02-27
سلسلة لقاءات لسلام... وهذا ما بحثه مع زواره
أخبار لبنان
2025-02-27
سلسلة لقاءات لسلام... وهذا ما بحثه مع زواره
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
11:20
وزير الإتصالات عرض مع ناقلي خدمات الداتا سبل تنظيم القطاع
أخبار لبنان
11:20
وزير الإتصالات عرض مع ناقلي خدمات الداتا سبل تنظيم القطاع
0
أخبار لبنان
11:08
الرئيس عون: من شأن السياحة الطبية المساهمة في الإنعاش الاقتصادي
أخبار لبنان
11:08
الرئيس عون: من شأن السياحة الطبية المساهمة في الإنعاش الاقتصادي
0
أخبار لبنان
10:48
رجي استقبل مسؤولين أميركي وألماني: للضغط على اسرائيل للانسحاب الفوري من لبنان
أخبار لبنان
10:48
رجي استقبل مسؤولين أميركي وألماني: للضغط على اسرائيل للانسحاب الفوري من لبنان
0
أخبار لبنان
10:42
جابر اجتمع مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي: أكدت قيام الحكومة بالاصلاحات الضرورية
أخبار لبنان
10:42
جابر اجتمع مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي: أكدت قيام الحكومة بالاصلاحات الضرورية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
حال الطقس
2025-03-10
إرتفاع في درجات الحرارة في الايام المقبلة
حال الطقس
2025-03-10
إرتفاع في درجات الحرارة في الايام المقبلة
0
صحة وتغذية
08:40
طبيب يدق ناقوس الخطر: احذروا النوم المتقطع... والسبب صادم!
صحة وتغذية
08:40
طبيب يدق ناقوس الخطر: احذروا النوم المتقطع... والسبب صادم!
0
أخبار دولية
07:10
وثيقة تفاهم بين الحكومة في دمشق وشيخ عقل الدروز في السويداء
أخبار دولية
07:10
وثيقة تفاهم بين الحكومة في دمشق وشيخ عقل الدروز في السويداء
0
أخبار لبنان
10:09
إجتماع عمل للصّدي مع "البنك الدولي" بشأن المياه
أخبار لبنان
10:09
إجتماع عمل للصّدي مع "البنك الدولي" بشأن المياه
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:08
مباحثات مع وفد من صندوق النقد الدوليّ...
أخبار لبنان
09:08
مباحثات مع وفد من صندوق النقد الدوليّ...
0
أخبار لبنان
07:26
مجلس شورى الدّولة أعلن مسؤوليّة الدولة عن الأضرار التي لحقت بعيتاني
أخبار لبنان
07:26
مجلس شورى الدّولة أعلن مسؤوليّة الدولة عن الأضرار التي لحقت بعيتاني
0
أخبار دولية
06:01
الكرملين: روسيا تنتظر أن تطلعها الولايات المتحدة على مقترح الهدنة في أوكرانيا
أخبار دولية
06:01
الكرملين: روسيا تنتظر أن تطلعها الولايات المتحدة على مقترح الهدنة في أوكرانيا
0
أخبار دولية
17:15
الحوثيون: استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية عبر البحر الأحمر وبحر العرب ومضيق باب المندب وخليج عدن
أخبار دولية
17:15
الحوثيون: استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية عبر البحر الأحمر وبحر العرب ومضيق باب المندب وخليج عدن
0
تقارير نشرة الاخبار
14:52
تحقيقات المرفأ الى الحياة مجدداً والبيطار يستدعي قريباً سياسيين وقضاة وقادة امنيين
تقارير نشرة الاخبار
14:52
تحقيقات المرفأ الى الحياة مجدداً والبيطار يستدعي قريباً سياسيين وقضاة وقادة امنيين
0
تقارير نشرة الاخبار
14:50
عكس خط النزوح سار: "هناك أعزاء قتلوا لا زالوا في أرض القرية"
تقارير نشرة الاخبار
14:50
عكس خط النزوح سار: "هناك أعزاء قتلوا لا زالوا في أرض القرية"
0
تقارير نشرة الاخبار
14:49
الأجواء الرمضانية لا تزال تشعل الـForum De Beyrouth وبرنامج "أكرم من مين"
تقارير نشرة الاخبار
14:49
الأجواء الرمضانية لا تزال تشعل الـForum De Beyrouth وبرنامج "أكرم من مين"
0
تقارير نشرة الاخبار
14:45
قرارات ترامب تحيط بما يُعرف بـ"بلد الحريات" والاعتقالات بدأت!
تقارير نشرة الاخبار
14:45
قرارات ترامب تحيط بما يُعرف بـ"بلد الحريات" والاعتقالات بدأت!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:43
باريس تستضيف اجتماعا لأكثر من 30 دولة: البحث في تعزيز التسلح وحماية أوكرانيا
تقارير نشرة الاخبار
14:43
باريس تستضيف اجتماعا لأكثر من 30 دولة: البحث في تعزيز التسلح وحماية أوكرانيا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
11:58
الأسماء المتداولة للتعيينات المرتقبة: قائد الجيش العميد رودولف هيكل والمدير العام للأمن العام العميد حسن شقير والمدير العام لقوى الأمن الداخلي العميد رائد عبدالله والمدير العام لأمن الدولة العميد ادغار لوندوس
خبر عاجل
11:58
الأسماء المتداولة للتعيينات المرتقبة: قائد الجيش العميد رودولف هيكل والمدير العام للأمن العام العميد حسن شقير والمدير العام لقوى الأمن الداخلي العميد رائد عبدالله والمدير العام لأمن الدولة العميد ادغار لوندوس
2
خبر عاجل
12:23
أدرعي: قضينا على حسن عز الدين مسؤول منظومة الدفاع الجوي في حزب الله
خبر عاجل
12:23
أدرعي: قضينا على حسن عز الدين مسؤول منظومة الدفاع الجوي في حزب الله
3
منوعات
11:45
هوايته أوصلته إلى الموت... وفاة صانع محتوى تركي بطريقة مروعة والسبب: وزنه!
منوعات
11:45
هوايته أوصلته إلى الموت... وفاة صانع محتوى تركي بطريقة مروعة والسبب: وزنه!
4
صحف اليوم
01:01
إليكم سلّة التعيينات لجلسة الخميس (الجمهورية)
صحف اليوم
01:01
إليكم سلّة التعيينات لجلسة الخميس (الجمهورية)
5
خبر عاجل
13:12
رئيس الجمهورية تبلّغ بأنه بنتيجة المفاوضات التي أجرتها لجنة مراقبة تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية بالجنوب تسلّم لبنان 4 أسرى لبنانيين كانت قد احتجزتهم القوات الإسرائيلية خلال الحرب الأخيرة على أن يتم تسليم أسير خامس يوم غد
خبر عاجل
13:12
رئيس الجمهورية تبلّغ بأنه بنتيجة المفاوضات التي أجرتها لجنة مراقبة تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية بالجنوب تسلّم لبنان 4 أسرى لبنانيين كانت قد احتجزتهم القوات الإسرائيلية خلال الحرب الأخيرة على أن يتم تسليم أسير خامس يوم غد
6
خبر عاجل
08:23
أفكار طرحت على لبنان لتشكيل 3 لجان مختصة بحل هذه المسائل العالقة مع اسرائيل
خبر عاجل
08:23
أفكار طرحت على لبنان لتشكيل 3 لجان مختصة بحل هذه المسائل العالقة مع اسرائيل
7
صحف اليوم
00:59
الجلسة الوزارية الخميس قد تشهد مفاجأة (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
00:59
الجلسة الوزارية الخميس قد تشهد مفاجأة (الشرق الأوسط)
8
آخر الأخبار
12:07
الصليب الأحمر اللبناني يتسلم كلا من محمد نجم وحسين عباس وحسين قطيش وأحمد السيد محمد شكر الذين كانوا معتقلين من قبل الجيش الاسرائيلي
آخر الأخبار
12:07
الصليب الأحمر اللبناني يتسلم كلا من محمد نجم وحسين عباس وحسين قطيش وأحمد السيد محمد شكر الذين كانوا معتقلين من قبل الجيش الاسرائيلي
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More