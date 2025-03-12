وزير العمل اجتمع مع كركي وممثلي المستشفيات الجامعية الكبرى بهدف انطلاقة جديدة في التعاون



ترأس وزير العمل محمد حيدر قبل ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، اجتماعا ضم: المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي ، وممثلين عن المستشفيات الجامعية الكبرى في لبنان.



وكان الهدف تقريب وجهات النظر بين الطرفين، لانطلاقة جديدة في التعاون بين الضمان وهذه المستشفيات الرائدة في المجال الصحي ولاسيما في ضوء التعريفات الجديدة التي أقرها الضمان الاجتماعي، إن كان في موضوع الأعمال الجراحية المقطوعة أو كافة الاعمال الاستشفائية غير المقطوعة التي أقرها مجلس ادارة الضمان الأسبوع الماضي.



واعتبر حيدر أن هذا الأمر يشكل خطوة يؤمل منها التخفيف من الأعباء عن كاهل المرضى المضمونين.