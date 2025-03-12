بري تابع مع زواره الأوضاع العامة وبحث مع بلاسخارت في المستجدات جنوبا

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري وفدا من بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة رئيس البعثة أرنستو راميرز ريغو والمدير المقيم للصندوق في لبنان فريدريكو ليما والمدير التنفيذي محمد معيط والمستشارة التنفيذية مايا شويري، في حضور المستشار الإعلامي لرئيس المجلس علي حمدان، حيث تناول اللقاء الاوضاع العامة ولاسيما المالية والإقتصادية وبرامج عمل الصندوق في لبنان.



وتابع بري مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء إستمرار إسرائيل إحتلالها لأجزاء من الأراضي في الجنوب اللبناني وخروقاتها للقرار 1701 ولإتفاق وقف إطلاق النار.



كما التقى كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأدميرال إدوارد ألغرين والوفد العسكري المرافق، في حضور نائبة السفير البريطاني لدى لبنان فكتوريا ضن. وتم في خلال اللقاء عرض للاوضاع العامة في لبنان والمنطقة ولاسيما السياسية والميدانية منها، إضافة للعلاقات الثنائية بين البلدين.