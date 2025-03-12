وزير الاشغال بحث مع السفير الإيطالي في سبل التعاون

عقد وزير الأشغال فايز رسامني سلسلة اجتماعات ولقاءات في الوزارة اليوم، فاستقبل السفير الإيطالي في لبنان فابريتسيو مارتشيلي في زيارة تهنئة وتعارف لمناسبة توليه مهامه الوزارية، وتم البحث في بعض القطاعات التي تعنى بها الوزارة.



وأكد رسامني على متابعة مسار تفعيل العمل في المرافق اللبنانية، ولا سيما منها التابعة للوزارة، مشيرا إلى أن "وزارة الأشغال العامة والنقل في لبنان، تبدي استعدادها لتعزيز التعاون مع إيطاليا، وخصوصا في قطاعي النقل والمرافئ".



والتقى وزير الاشغال النائب طارق المرعبي، الذي تمنى له التوفيق في مهامه الجديدة.



وكان وزير الاشغال التقى الدكتورة حبوبة عون على رأس وفد من جمعية مؤسسة الفرح الإجتماعية ( FSF ) للتهنئة بالمهام الجديدة الموكلة اليه، مع التطلع الى بناء الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتعزيز بناء الدولة وتطوير فرص للشباب.



