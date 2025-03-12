مخزومي التقى مدير البنك الاوروبي لاعادة الاعمار... وهذا ما تمت مناقشته

التقى النائب فؤاد مخزومي بمدير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خليل دنقزلي.

وأعلن في منشور عبر "اكس" مخزومي أنه ناقش في خلال اللقاء مع دنقزلي، نشاطات البنك التي تتمحور حول دعم القطاع الخاص والشركات المملوكة من الدولة في لبنان وطرق وأساليب اعادة هيكلتها لاستعادة قيمتها الفعلية.



ولفت الى أن اللقاء كان مناسبة لشكر البنك الأوروبي على دعمه المتواصل للبنان منذ العام 2017، مشيرا الى أنه أكد على ضرورة البدء بتطبيق الإصلاحات بما يمكّن لبنان من الحصول على المساعدات تمهيداً لجذب الاستثمارات، خصوصًا أن المانحين يحتاجون لضمانات كافية لتقديم الدعم والمساهمة في إعادة الإعمار.