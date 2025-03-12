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إجتماع عمل للصّدي مع "البنك الدولي" بشأن المياه

أخبار لبنان
2025-03-12 | 10:09
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إجتماع عمل للصّدي مع &quot;البنك الدولي&quot; بشأن المياه
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إجتماع عمل للصّدي مع "البنك الدولي" بشأن المياه

عقد وزير الطاقة جو الصّدي إجتماع عمل مع وفد من "البنك الدولي". وتطرق البحث للمشروع المرتبط بالمياه في بيروت الكبرى الذي يحظى على الموافقة المبدئية من البنك الدولي ومسألة عرضه بالتعاون مع مجلس الانماء والاعمار خلال إجتماع في مجلس النواب على عدد من اللجان النيابية في وقت لاحق اليوم.
 

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للصّدي

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