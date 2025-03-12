سلسلة استقبالات لوزير الدفاع... بلاسخارت: الأمم المتحدة ملتزمة بمساعدة لبنان

التقى وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس - بلاسخارت وعرض معها التعاون القائم بين لبنان والأمم المتحدة في مجالات عدة.



وأكدت هينيس - بلاسخارت التزام الأمم المتحدة المستمر بمساعدة لبنان في المجالات كافة لا سيما دعم الجيش اللبناني، لافتة الى التنسيق الوثيق بين الجيش واليونيفيل.



من جهته، أكد الوزير منسى "التعاون الوثيق بين الجيش واليونيفيل لتنفيذ القرار 1701 في وقت يتمادى الإحتلال الإسرائيلي في انتهاك القرار الأممي"، مشددًا على ضرورة الضغط على الإحتلال الإسرائيلي لتنفيذ الإتفاق الذي تم التوصل اليه في تشرين الثاني الماضي والإنسحاب من التلال الخمس التي لا يزال يحتلها ووقف اعتداءاته وانتهاكاته للسيادة اللبنانية.



وفد بريطاني



وبحث وزير الدفاع مع المستشار الأول في وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا الأميرال ادوارد الغرين والوفد المرافق، التطورات الراهنة في لبنان والمنطقة والوضع في الجنوب، والتعاون بين البلدين ولاسيما في المجال العسكري.



وأكد الأميرال الغرين استعداد بلاده لاستكمال بناء أبراج المراقبة على الحدود ومواصلة بلاده دعم لبنان في المجالات كافة.



سفير ايطاليا



والتقى وزير الدفاع السفير الإيطالي لدى لبنان فابريتسيو مارتشيللي، وجرى خلال اللقاء البحث في العلاقات الثنائية ولا سيما في مجال التعاون العسكري ودعم إيطاليا المستمر للجيش اللبناني اضافة الى المشاركة الفاعلة لها ودورها في القوة الدولية العاملة في جنوب لبنان اليونيفيل.



سفير ألمانيا



وتناول وزير الدفاع مع سفير ألمانيا لدى لبنان كورت جورج شتوكل - شتيلفريد العلاقات الثنائية والتعاون العسكري بين البلدين ولا سيما من خلال التعاون القائم بين الوحدة الألمانية المشاركة في اليونيفل والجيش اللبناني، إضافةً الى الدعم المستمر الذي تقدمه ألمانيا للمؤسسة العسكرية.



سفير الأردن



وعرض وزير الدفاع مع السفير الأردني في لبنان وليد الحديد التطورات في لبنان والمنطقة كما تناول البحث العلاقة بين البلدين لا سيما التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات العسكرية.



قنصل رواندا



واستقبل الوزير منسى قنصل رواندا الفخري لدى لبنان جاد خرياطي الذي أكد إستعداد رواندا لدعم الجيش اللبناني.