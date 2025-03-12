بوغدانوف بذكرى كمال جنبلاط: ترك أثرا عميقا في تاريخ دولته والشرق الأوسط برمته

وجه نائب وزير الخارجية الروسي لشؤون الشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف كلمة في ذكرى استشهاد كمال جنبلاط.



وقال بوغدانوف: "في 16 آذار نكرم ذكرى اغتيال كمال جنبلاط. منذ 48 عاما ترك هذه الحياة بشكل مأسوي رجل الدولة اللبناني العظيم هذا ومؤسس الحزب التقدمي الإشتراكي واحد من أبرز الزعماء لطائفة الموحدين الدروز في لبنان. وكان سياسيا مميزا يتمتع بكاريزما وترك أثرا عميقا في تاريخ دولته وشعبه والشرق الأوسط برمته".



وأضاف: "كان كمال جنبلاط صديقا كبيرا لبلادنا وقد أسهم إسهاما شخصيا ملحوظا في تعزيز علاقتنا الثنائية مع لبنان وقد زار الاتحاد السوفياتي أكثر من مرة وحظي باحترام واسع مخلص، ومودة في الاتحاد السوفياتي قيادة وشعبا، ومنح في عام 1972 جائزة لينين الحكومية لتعزيز السلام بين الشعوب. هذا ويتابع إبنه وليد بك وحفيده تيمور بك تطوير التقاليد الطيبة التي أرساها كمال جنبلاط، ويصونان استمرارية روابط الصداقة الاستثنائية بين موسكو وبيروت بصفتهما زعيمي الطائفة الدرزية الأبرز. وقد كان استشهاد كمال جنبلاط وهو أحد أشهر الساسة اللبنانيين، خسارة لا تعوض للبنان وأصدقائه في العالم كله وخصوصا في روسيا. وسوف تبقى ذكرى كمال جنبلاط في قلوبنا إلى أبد الابدين".