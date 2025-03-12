الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

جابر اجتمع مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي: أكدت قيام الحكومة بالاصلاحات الضرورية

أخبار لبنان
2025-03-12 | 10:42
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
جابر اجتمع مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي: أكدت قيام الحكومة بالاصلاحات الضرورية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
جابر اجتمع مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي: أكدت قيام الحكومة بالاصلاحات الضرورية

اجتمع وزير المالية ياسين جابر، في مكتبه في وزارة المالية مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي ارنستو ريغو، في حضور الممثل المقيم في الصندوق في لبنان فرديركو ليما ومدير المالية العامة جورج معراوي والمديرين والخبراء المعنيين في الوزارة.

ولفت جابر في تصريح الى أن اللقاء تميّز بالمصارحة، لافتا الى أنه عبّر عن اصرار الحكومة اللبنانية على القيام بكل الإصلاحات الضرورية لأن البلاد بحاجة الى هذه الاصلاحات. 

وقال: "اذا أصلحنا قطاع الكهرباء ليس لأن احداً يريد منا ذلك أو غصباً عنا، بل سنصلحه لأجل لبنان واللبنانيين ولوقف هدر الاموال الذي حصل في الماضي ، وغيرها من القطاعات".

وأضاف: "اليوم وضعنا خريطة طريق وغداً سيكون هناك اجتماع آخر سيحضره الى رئيس بعثة الصندوق، وزير الاقتصاد وحاكم مصرف لبنان والمعنيين ونحن عرضنا له الاولويات التي سنقوم بها بداية بتعيين حاكم مصرف لبنان لما لدوره المهم جداً في موضوع التعاطي مع صندوق النقد الذي سيحضر الى لبنان مجدداُ بداية نيسان في حال تم تعيين حاكم للمصرف المركزي، أو سنلتقي معهم في واشنطن خلال اجتماعات فصل الربيع التي يعقدها الصندوق والبنك الدولي. التعاون مستمر وسنعمل من اجل الاتفاق والتوقيع على هذا البرنامج وسوف يقوم لبنان في خلال هذه الفترة بالتحضير لكل ما يساعد في تحقيق هذا البرنامج".

وسئل: الاّ يجب أن يكون هناك من خطة نهوض وتعافٍ متفق عليها من الحكومة ومجلس النواب ومصرف لبنان والمودعين؟

فأجاب: "بالتأكيد وعندما أتكلم عن التحضيرات والاصلاحات سيكون ذلك من أجل تمكين لبنان من أن يكون لديه هكذا خطة وهناك العديد من الامور التي سنقوم بها وقوانينها موجودة، لكن هناك قوانين اخرى نعمل على إدخال تعديلات عليها كقانون النقد والتسليف بانتظار تعيين حاكم لمصرف لبنان سيبدأ بالاعداد لدراسة وضع المصارف ودراسة الوضع النقدي وتحضير خطة في هذا المجال، ما يعني أن على الجميع ان يقوم بدوره المطلوب لاجل الوصول الى هذا البرنامج الذي يجب ان تلتزم به الحكومة وتدافع عنه والقيام بكل ما يجب لاقراره وانجاحه".

كما سئل جابر: الحكومة السابقة كانت وضعت خطة لشطب الودائع ووافق عليها صندوق النقد الدولي، كحكومة جديدة كيف ستتفاعلون مع هذا الواقع خصوصاً مع صندوق النقد؟

فأجاب: "لا اعتقد أن هناك كلاماعن شطب الودائع. الآن الكلام عن كيفية اعادة هذه الودائع ، وهنا اكرر ان موضوع الودائع سيخضع لمراحل، المرحلة الاولى منه ستبدأ بصغار المودعين والذين هم الغالبية، ومن ثم ننتقل الى مراحل اخرى. لكن دعني اقول اننا بحاجة لوجود كل الفريق المعني. أنا كوزير للمالية ليست لدي السلطة على القطاع المصرفي، والهيئة الناظمة للقطاع المصرفي هو مصرف لبنان ، وخلال الشهرين المقبلين سيكون هناك حاكم جديد، ونواب حاكم جدد وسيكون هناك أيضاً هيئة جديدة للرقابة على المصارف ونأمل أن نكون أمام استمرارية لبدء العمل بتحليل الوضع المصرفي والنقدي وكل المعطيات المطلوبة لتكوين خطة شاملة".

سئل : هل يمكننا القول أن الاتفاق القديم مع صندوق النقد سيزول وهناك اتفاق جديد؟ فأجاب: "بالتأكيد نحن مسؤولون بوضع خطة جديدة".
     
 

أخبار لبنان

اجتمع

صندوق

النقد

الدولي:

الحكومة

بالاصلاحات

الضرورية

LBCI التالي
أسرار الصحف المحلية 12-3-2025
جنبلاط استقبل نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ووفدا ألمانيا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-03-11

السفير السعودي يستقبل بعثة صندوق النقد الدولي

LBCI
خبر عاجل
2025-03-06

بعثة لتقصي الحقائق من صندوق النقد الدولي ستزور لبنان من 10 إلى 14 آذار

LBCI
اقتصاد
2025-02-18

جابر: العنوان الأساسي للمرحلة الراهنة هو الإصلاح ومن المتوقع أن تزور بعثة من صندوق النقد بيروت في آذار

LBCI
اقتصاد
2025-02-10

رئيسة صندوق النقد أكدت لمنصوري من دبي دعم لبنان وحكومته

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:18

إسرائيل والحوار مع لبنان: أهداف واسعة تصل إلى حدّ التطبيع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:11

وعود متجددة لصندوق النقد بتطبيق الإصلاحات وإنجاز خطة للنهوض

LBCI
أخبار لبنان
13:55

وزير الاعلام استقبل جونسون وماغرو... وهذا ما قاله عن قانون الإعلام

LBCI
اقتصاد
13:51

البستاني بعد اجتماع لحنة الإقتصاد: الإصلاح الإقتصادي يبدأ بحل أزمة المودعين

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2025-03-11

إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أمني: هدف الهجوم في لبنان عضو كبير في وحدة الدفاع الجوي لحزب الله

LBCI
حال الطقس
2025-03-09

طقس مستقر ودافئ اعتبارا من منتصف الأسبوع المقبل

LBCI
خبر عاجل
2025-01-23

وزير الخارجية السعودي من قصر بعبدا: المملكة تقف الى جانب لبنان وثقتنا كبيرة بالشروع بالاصلاحات مع اهمية الالتزام بتطبيق اتفاقية وقف اطلاق النار بما يشمل انسحاب اسرائيلي كامل من الاراضي اللبنانية وتطبيق القرار 1701

LBCI
أخبار لبنان
2025-02-12

ميقاتي بعد لقائه عون: اتمنى أن تتمكن الحكومة من تنفيذ خطاب القسم

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:18

إسرائيل والحوار مع لبنان: أهداف واسعة تصل إلى حدّ التطبيع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:11

وعود متجددة لصندوق النقد بتطبيق الإصلاحات وإنجاز خطة للنهوض

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:45

مقدمة النشرة المسائية 12-3-2025

LBCI
أخبار لبنان
09:08

مباحثات مع وفد من صندوق النقد الدوليّ...

LBCI
أخبار لبنان
07:26

مجلس شورى الدّولة أعلن مسؤوليّة الدولة عن الأضرار التي لحقت بعيتاني

LBCI
أخبار دولية
06:01

الكرملين: روسيا تنتظر أن تطلعها الولايات المتحدة على مقترح الهدنة في أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
17:15

الحوثيون: استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية عبر البحر الأحمر وبحر العرب ومضيق باب المندب وخليج عدن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:52

تحقيقات المرفأ الى الحياة مجدداً والبيطار يستدعي قريباً سياسيين وقضاة وقادة امنيين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:50

عكس خط النزوح سار: "هناك أعزاء قتلوا لا زالوا في أرض القرية"

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
08:23

أفكار طرحت على لبنان لتشكيل 3 لجان مختصة بحل هذه المسائل العالقة مع اسرائيل

LBCI
صحف اليوم
01:01

إليكم سلّة التعيينات لجلسة الخميس (الجمهورية)

LBCI
صحف اليوم
00:59

الجلسة الوزارية الخميس قد تشهد مفاجأة (الشرق الأوسط)

LBCI
منوعات
16:43

بعد إعلان وفاتها منذ سنوات "ظهرت" في قاعة المحكمة... "يبدو انني على قيد الحياة"!

LBCI
اسرار
00:45

أسرار الصحف المحلية 12-3-2025

LBCI
اقتصاد
06:39

قرار لوزير المالية بتخفيض غرامات

LBCI
أخبار دولية
15:53

ترامب: أتمنى موافقة روسيا على وقف إطلاق النار وسأدعو زيلينسكي مجددا الى البيت الأبيض

LBCI
أخبار دولية
16:56

ترامب عدل عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More