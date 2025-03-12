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الرئيس عون: من شأن السياحة الطبية المساهمة في الإنعاش الاقتصادي

أخبار لبنان
2025-03-12 | 11:08
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الرئيس عون: من شأن السياحة الطبية المساهمة في الإنعاش الاقتصادي
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الرئيس عون: من شأن السياحة الطبية المساهمة في الإنعاش الاقتصادي

اعتبر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، أن "السياحة الطبية هي من أهم الميادين التي من شأنها المساهمة في الإنعاش الاقتصادي للبنان"، لافتا الى أن القطاع الطبي والإستشفائي متقدم ومتين وأنه من ضمن الإصلاحات المطلوبة.

وقال عون في خلال استقباله وفدا من جمعية نقابات المهن الصحية في لبنان برئاسة البروفسور يوسف بخاش: "إذا كنا مصممين على وضع لبنان على خارطة الدول الحديثة والمتجددة من ناحيتي السياسة والعدالة، فيجب علينا إيلاء القطاع الصحي والإستشفائي نفس مستوى العناية والتجديد".

وأضاف: أقول أن حرصي على تأمين الطبابة كان له دور هام في الحفاظ على متانة الجيش وصلابته. فالإنسان يمكنه ان يتساهل في شؤون المأكل والملبس، لكنه لا يمكنه التهاون ولا التغاضي عن الطبابة لنفسه ولأقرب اقربائه".
 
وتوجه عون للوفد بالقول: نعمل على الحفاظ على قطاعكم لكي تحافظوا بدوركم علينا".

بدوره، أوضح بخاش أن كل نقابة تعمل بطريقة عمودية ضمن نظامها الداخلي الخاص، وأن نقابات المهن الصحية تعمل بطريقة أفقية على مستوى القطاع الصحي ككل وعلى مساحة الوطن.

وقال: "نحن نعمل على مشاريع ثلاثة: أولها إطلاق تنظيم السياحة الطبية في لبنان الذي كان رائدا فيه، وثانيا هو مشروع اكاديمي وعلمي يتضمن ابحاثا تتمحور حول كيفية النهوض بالقطاع الصحي على مدى ربع قرن، وسنعمل على وضع الوثيقة التي ستصدر عنه بتصرفكم وبتصرف رئاسة الوزراء والوزارات المعنية، والمشروع الثالث والأخير هو تنظيم مؤتمر طبي مشترك للدول الفرانكوفونية في لبنان لنظهر للعالم صورة لبنان الطبية والعلمية الحقيقية".

أخبار لبنان

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المساهمة

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