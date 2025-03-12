اجتماع بحث مشروع إعادة إعمار البنى التحتية المقدم من البنك الدولي

رأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اجتماعا خصص لبحث مشروع إعادة إعمار البنى التحتية المقدم من البنك الدولي شارك فيه وزراء: المالية ياسين جابر، الطاقة والمياه جو صدي، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، البيئة تمارا الزين، رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر، رئيسة معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي لمياء المبيض، والمدير الاقليمي للبنك الدولي جان كريستوف كاريه على رأس وفد.