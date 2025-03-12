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وزير الاعلام استقبل جونسون وماغرو... وهذا ما قاله عن قانون الإعلام
أخبار لبنان
2025-03-12 | 13:55
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وزير الاعلام استقبل جونسون وماغرو... وهذا ما قاله عن قانون الإعلام
استقبل وزير الاعلام بول مرقص في مكتبه في الوزارة، السفير الفرنسي لدى لبنان هيرفيه ماغرو، في حضور المستشار الاعلامي في السفارة الفرنسية مروان الطيبي، مديرة المعهد الفرنسي سابين سكورتينو، الملحقة الاعلامية نور عقل ومستشارة وزير الاعلام للشؤون الفرنكوفونية أليسار نداف.
وتطرق البحث الى موضوع الاعلام الفرنكوفوني في الوزارة. وأكد الوزير مرقص "تمسك الوزارة بالفرنكوفونية في وسائل الاعلام العام وتعزيزها".
وكان عرض للتعاون الذي تم بين الوزارة والسفارة الفرنسية من خلال مشاريع عديدة، منها الحفظ والرقمنة والتثمين للارشيف السمعي البصري في "الوكالة الوطنية للاعلام" و"اذاعة لبنان" والدراسات والمنشورات اللبنانية، بالتعاون مع المعهد الوطني السمعي والبصري في فرنسا، وكذلك الدعم التقني لاذاعة لبنان الناطقة باللغة الفرنسية.
وتم التطرق الى المشاريع الجديدة التي اتُفق عليها خلال زيارة وفد من "فرانس ميديا موند" الشهر الماضي للبنان، لمناسبة افتتاح مركزها الاقليمي في بيروت، وبلورة هذه الاتفاقية خلال زيارة الوزير مرقص لباريس، حيث سيتم توقيع بروتوكول تعاون يتضمن الدعم التقني لتلفزيون لبنان، وتغذية شبكة البرامج ببرامج جديدة.
وتناول المجتمعون أهمية الأفلام الفرنسية القديمة وعرضها على "تلفزيون لبنان"، بالاضافة الى اهمية ارشيف التلفزيون وما يمكن ان يقدمه من نموذج اقتصادي للتلفزيون.
وتطرق اللقاء أيضا الى موضوع قانون الإعلام، فأكد مرقص أنه "أصبح في مراحل متقدمة"، قائلا: "نحن اليوم بحاجة أكثر من أي وقت مضى لتسريع الموافقة على القانون والسير به".
وشدد على أن "الوزارة تضع كل امكاناتها بتصرف المشاريع المتطورة لمتابعة المشترَك بينها وبين السفارة الفرنسية لمصلحة وسائل الاعلام".
السفيرة الأميركية
واستقبل مرقص السفيرة الأميركية ليزا جونسون، وعرض معها العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.
وأعلنت السفارة الأميركية عبر حسابها على منصة "اكس"، أن "السفيرة جونسون عقدت اجتماعا مثمرا مع وزير الإعلام بول مرقص لبحث إصلاحات الإعلام، وإستراتيجيات مكافحة التضليل ودور الإعلام الجديد".
وقالت: "يلعب الإعلام دورا أساسيا في تعزيز الحوكمة الجيدة والإصلاحات التي يمكن أن تساعد في جذب استثمارات القطاع الخاص الأميركي".
أخبار لبنان
بول مرقص
هيرفيه ماغرو
ليزا جونسون
قانون الإعلام
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