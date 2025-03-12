الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لعبة قدري
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

اللبنانية الأولى شاركت في انطلاق فعاليات الدورة 69 لمؤتمر"وضع المرأة" وإلتقت غوتيريش

أخبار لبنان
2025-03-12 | 14:54
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
اللبنانية الأولى شاركت في انطلاق فعاليات الدورة 69 لمؤتمر&quot;وضع المرأة&quot; وإلتقت غوتيريش
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
اللبنانية الأولى شاركت في انطلاق فعاليات الدورة 69 لمؤتمر"وضع المرأة" وإلتقت غوتيريش

شاركت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، اللبنانية الأولى السيدة نعمت عون، في انطلاق فعاليات الدورة الـ69 لمؤتمر "وضع المرأة" في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وحضرت الجلسة الافتتاحية مع وفد ضم رئيس بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة السفير هادي هاشم، المستشارة الدبلوماسية لرئيس الجمهورية وعضو الهيئة السفيرة جان مراد ومديرة مكتب اللبنانية الأولى هلا عبيد.

وترأست المؤتمر لهذه السنة المملكة العربية السعودية.

وعلى هامش الاجتماعات، عقدت اللبنانية الأولى سلسلة لقاءات، ابرزها مع الأمين العام لمجلس شؤون الاسرة في السعودية الدكتورة ميمونة خليل، وزيرة المساواة بين النساء والرجال ومكافحة التمييز في فرنسا أورو بيرجي ووزيرة التنمية الاجتماعية والاسرة في قطر بثينة بنت جبر النعيمي، حيث ناقشت السياسات المتعلقة باستقرار الاسرة وتمكين المرأة والتنمية الاجتماعية، مع تركيز مشترك على تعزيز المساواة بين الجنسين وتعزيز أنظمة الدعم للمرأة والاسرة.

كما شاركت السيدة الأولى في ندوة نظمتها منظمة المرأة العربية كضيفة شرف.

لقاء غوتيريش

والتقت عون الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ونقلت اليه تحيات رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وشكره على الدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة بمختلف منظماتها لمساعدة لبنان. كما عرضت وضع المرأة اللبنانية وما عانته خلال الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على لبنان والبرامج التي تنوي تطبيقها لمساعدة المرأة اللبنانية في المجالات كافة.

كذلك التقت السيدة عون السيدة سيما بحوث وشكرتها على الشراكة الحقيقية بين الـ"UN woman" والحكومة اللبنانية في "دعم وتنفيذ البرامج الهادفة الى الدفع برزنامة المرأة الوطنية بكل تفرعاتها"، مؤكدة تطلعها كرئيسة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة الوطنية الى "آفاق جديدة من التعاون تأخذ بالاعتبار التحديات الجديدة التي تواجه واقع المجموعات الضعيفة عموما والمرأة خصوصا في ظل الازمات المتراكمة".

من جهتها، أعربت السيدة بحوث عن "ثبات التعاون في اجتراح المشاريع والبرامج التي تدعم دور المرأة كصانع قرار، وعنصر أساسي في ارساء استقرار مجتمعي مدخله المساواة والشراكة الفاعلة والبناءة".

أخبار لبنان

اللبنانية الأولى

نعمت عون

الأمم المتحدة

غوتيريش

LBCI التالي
عون يجتمع مع صندوف النّقد الدوليّ
طقس دافئ جدًا مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-01-29

اللبنانية الأولى: سأسهر على إعطاء المرأة اللبنانية حقوقها الطبيعية

LBCI
أخبار لبنان
2025-01-15

اللبنانية الاولى استقبلت كلودين عون: سنواصل العمل من اجل تحقيق ما تصبو اليه المرأة اللبنانية

LBCI
آخر الأخبار
2025-01-15

السيّدة اللبنانية الأولى خلال استقبالها رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون: سنواصل العمل من أجل تحقيق ما تصبو اليه المرأة اللبنانية من تقدم وحضور فاعل ومؤثر في الحياة الاجتماعية اللبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-02-14

أعمال الدورة الـ61 لمؤتمر ميونخ للأمن انطلقت... وهذه أبرز القضايا الرئيسية ومواقف اليوم الأول

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:55

كورنيش عين المريسة تحول إلى مهرجان للموسيقى الكلاسيكية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:39

ربح وتسلية وأجواء فرح... هكذا تبدو الصورة من الـForum De Beyrouth

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:25

لبنان وإسرائيل اتفقا على بدء مفاوضات لحل نزاع الحدود... وهذا ما طُرح على الطرف اللبناني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:18

إسرائيل والحوار مع لبنان: أهداف واسعة تصل إلى حدّ التطبيع

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
10:11

سلسلة استقبالات لوزير الدفاع... بلاسخارت: الأمم المتحدة ملتزمة بمساعدة لبنان

LBCI
أخبار دولية
13:23

باريس تعارض أي رفع جديد للعقوبات عن سوريا إذا بقيت التجاوزات بدون عقاب

LBCI
أخبار دولية
02:07

المعارضة تفوز بالانتخابات التشريعية في غرينلاند والقوميون يتقدمون

LBCI
آخر الأخبار
16:07

السيدة الأولى نعمت عون من المؤتمر الدولي للجنة وضع المرأة في نيويورك: لا سلام وأمن وديمقراطية وازدهار من دون مجتمع يعترف بحقوق نسائه ومع إقتراب الإنتخابات البلدية والنيابية في لبنان لدينا فرصة لاختيار مسؤولين ومسؤولات يؤمنون بدور المرأة ويعملون من أج

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:55

كورنيش عين المريسة تحول إلى مهرجان للموسيقى الكلاسيكية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:51

رسوم الحديد والألمنيوم: ترامب يشعل مواجهة جديدة مع العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:43

إيران تتسلم رسالة ترامب... وهذا ما قاله حكم أمهز للـLBCI عن إمكان إجراء مفاوضات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:39

ربح وتسلية وأجواء فرح... هكذا تبدو الصورة من الـForum De Beyrouth

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:34

إيلون ماسك... بين دعم ترامب والهجمات على شركاته!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:25

لبنان وإسرائيل اتفقا على بدء مفاوضات لحل نزاع الحدود... وهذا ما طُرح على الطرف اللبناني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:21

واشنطن وكييف ترسمان مسار السلام في جدة... والكرة في ملعب وموسكو

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:18

إسرائيل والحوار مع لبنان: أهداف واسعة تصل إلى حدّ التطبيع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:11

وعود متجددة لصندوق النقد بتطبيق الإصلاحات وإنجاز خطة للنهوض

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
08:23

أفكار طرحت على لبنان لتشكيل 3 لجان مختصة بحل هذه المسائل العالقة مع اسرائيل

LBCI
صحف اليوم
01:01

إليكم سلّة التعيينات لجلسة الخميس (الجمهورية)

LBCI
صحف اليوم
00:59

الجلسة الوزارية الخميس قد تشهد مفاجأة (الشرق الأوسط)

LBCI
أمن وقضاء
12:26

ينتحلان صفة أمنية أو حزبية ويسرقان محفظات يدوية... وقوى الأمن تعمّم صورتهما

LBCI
اقتصاد
06:39

قرار لوزير المالية بتخفيض غرامات

LBCI
أخبار لبنان
11:55

اجتماع بحث مشروع إعادة إعمار البنى التحتية المقدم من البنك الدولي

LBCI
اسرار
00:45

أسرار الصحف المحلية 12-3-2025

LBCI
أمن وقضاء
11:29

الجيش يزيل شريطاً شائكاً للعدو الإسرائيلي في منطقة بركة ريشا في الجنوب

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More