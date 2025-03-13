تعديل بعض التكليفات في المديرية العامة للطيران المدني... اليكم التفاصيل

أصدر وزير الأشغال فايز رسامني قرارات قضت بتعديل بعض التكليفات في المديرية العامة للطيران المدني، والتي تأتي في سياق التطلعات الإيجابية لإدارة وتشغيل المطار على أفضل وجه، ريثما يتم استكمال الإجراءات الحثيثة لتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني.



وتم بموجب القرارات تعيين، أمين جابر مديرا عاما للطيران المدني، وكمال ناصر الدين رئيسا للمطار، ومحمد سعد رئيس مصلحة صيانة الأجهزة، وماهر شهاب رئيس دائرة الإرشادات.



ويبقى المهندس فادي الحسن ضمن مهامه كمهندس متعاقد مع وزارة الأشغال.