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رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء: الأساس هو استعادة الثقة بلبنان داخليًا وخارجيًا

أخبار لبنان
2025-03-13 | 07:17
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رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء: الأساس هو استعادة الثقة بلبنان داخليًا وخارجيًا
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رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء: الأساس هو استعادة الثقة بلبنان داخليًا وخارجيًا

لفت رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء الى انه "تم توقيع في الجلسة الماضية على موازنة العام 2025" وتمنى على وزير المال أن يراقب النفقات بالاستعانة بالمادة 118 من قانون المحاسبة العمومية، وأن يقدم الى الحكومة تقريرا عن وضع النفقات كل 3 اشهر.

ثم أطلع الحكومة على أجواء لقائه بوفد صندوق النقد الدولي، مشيراً الى  أنه "تم تشكيل لجنة برئاسة وزير المال وعضوية وزير الاقتصاد وحاكم مصرف لبنان بالإنابة، ومستشارين اثنين، بالإضافة الى مستشارة رئيس الحكومة السيدة لميا مبيض، لمتابعة النقاط التي عرضها الصندوق.

وقال: "لقد ركز وفد الصندوق في خلال اللقاء، على أهمية وضرورة التوصل الى برنامج مع الصندوق قبل حلول الصيف، بعد التجارب السابقة غير المشجعة بحسب تعبيرهم،  بالتعاون مع جميع السلطات والجهات المعنية في لبنان. الأساس هو استعادة الثقة بلبنان، داخليا وخارجيا، والتي تتطلب اصلاح الأوضاع الاقتصادية والمصرفية والمالية وغيرها. واكد وفد الصندوق ضرورة تعيين حاكم مصرف لبنان، وان يكون لوزارة المال مركز موحد لجميع اقسام الوزارة "داتا سنتر". كما شدد الصندوق على إقرار قانونين، الاول قانون السرية المصرفية الذي يحتاج الى تعديلات إضافية بعد التعديلات التي لحقت به مؤخراً، والثاني هو قانون إعادة هيكلة المصارف".

وعن الاحداث الأخيرة في سوريا، أشار رئيس الجمهورية الى "ان الأجهزة الأمنية ووزراتي الداخلية والدفاع يتابعون التطورات، للبقاء على كامل الجهوزية."

وأضاف الرئيس عون: "بالأمس تم اطلاق أربعة اسرى لبنانيين كانت إسرائيل احتجزتهم خلال الحرب الأخيرة، واليوم اطلق الأسير الخامس، وقد تم ذلك نتيجة المفاوضات غير المباشرة".

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