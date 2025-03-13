الدفاع المدني حذّر من مخاطر ذوبان الثلوج وإضرام النيران في الأعشاب اليابسة

صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني البيان الآتي:

"استنادًا إلى النشرة الصادرة صباح اليوم الخميس ١٣ آذار ٢٠٢٥ عن دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، والتي تشير إلى تأثر لبنان بكتل هوائية دافئة مصدرها شمال أفريقيا، تؤدي إلى ارتفاع تدريجي وملحوظ بدرجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية، مع رياح ناشطة خاصة في الجنوب تصل سرعتها إلى ٤٥ كم/ساعة، مما قد يسرّع ذوبان الثلوج ويرفع مستوى مياه الأنهر، إلى جانب احتمال إقدام المزارعين على تنظيف أراضيهم عبر حرق الأعشاب اليابسة".



وإذ حذرت المديرية من "المخاطر التي قد تنجم عن هذه العوامل"، دعت المواطنين إلى "التقيّد بالإرشادات العامة التالية، حرصًا على سلامتهم:

* الابتعاد عن ضفاف الأنهر حين يكون التيّار سريعًا جراء ذوبان الثلوج.

* عدم السباحة في الأنهر والبحيرات وبرك الري الزراعية.

* عدم القفز من الأماكن العالية، خصوصًا في المواقع الصخرية.

* مراقبة الأولاد ومنعهم من الاقتراب من ضفاف الأنهر أثناء النزهات في الطبيعة.

* عند التجول على متن القوارب في البحيرات، يجب عدم الوقوف داخلها والتأكد من ارتداء سترة النجاة.

إرشادات لأصحاب الأراضي الزراعية:

* عدم حرق الأعشاب اليابسة عند تنظيف الأراضي، لأنها تشكّل وقودًا سريع الاشتعال، خصوصًا عند وجود هواء قوي.

* تنظيف الأعشاب والأغصان الصغيرة من تحت الأشجار ووضعها في أماكن آمنة بعيدة عن الغابات".



وأكدت المديرية أنها رفعت الجهوزية في مراكزها المنتشرة على كل الأراضي اللبنانية، وهي على"أتمّ الاستعداد لتلبية نداءات الإغاثة والتدخل الفوري لتقديم المساعدة عقب الاتصال على الرقم ١٢٥".