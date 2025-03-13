اليكم مقررات جلسة مجلس الوزراء

عيّن مجلس الوزراء العميد رودولف هيكل قائدًا للجيش والعميد رائد عبدالله مديرًا عامًا لقوى الأمن الداخليّ، والعميد حسن شقير مديرًا عامًا للأمن العام والعميد ادغار لاوندس مديرًا عامًا لجهاز أمن الدولة.



وأعلن وزير الاعلام بول مرقص، بعد جلسة لمجلس الوزراء، برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون، عقد جلسة خاصة غير عادية لمجلس الوزراء يوم الإثنين لدرس آلية التعيينات الإدارية.



وأشار الى أنّ المجلس أقرّ البند المتعلق بتطويع 4500 جندي في الجيش على 3 دفعات.



وأكد أن "التعيينات في الجيش والأمن كانت وفق الخبرات والكفاءة ونعمل في مجلس الوزراء بدقّة مع الحرص الشّديد على المعايير والكفاءات".



وقال: "الرئيس عون أوضح أن وفد صندوق النقد الدولي أكد ضرورة تعيين حاكم مصرف لبنان وشدّد على إقرار قانوني السرية المصرفية الذي يحتاج إلى تعديلات إضافيّة وإعادة هيكلة المصارف"..