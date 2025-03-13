معرض رسومات للنساء الرائدات في الفن اللبنانيّ في جامعة الروح القدس

افتتح مُتحف جامعة الروح القدس – الكسليك معرضًا بعنوان: "قيادة الطريق: النساء الرائدات في الفن اللبناني"، تكريمًا للمساهمات الريادية للنساء في إثراء التراث الفنيّ الغني للبنان.



وأتى ذلك، احتفالًا بيوم العالميّ للمرأة وبالتزامن مع عيد الأم في لبنان.



ويسلّط المعرض الضوء على موهبة ورؤية ومرونة الرسّامات اللّبنانيات اللواتي تركن بصمة لا تُمحى في المشهد الثقافي اللبنانيّ.



ويفتح أبوابه أمام الزوار، لغاية 28 آذار 2025، من الإثنين إلى الجمعة من الساعة العاشرة صباحًا حتى السادسة مساء، في حرم الجامعة في الكسليك.