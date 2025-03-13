جنبلاط: لا أريدكم أيّها الرفاق أن تاتوا في 16 آذار فأكتفي بمن يأتي عن قناعة

رأى الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكيّ وليد جنبلاط، أنّ المسافة الفكرية بين كمال جنبلاط والمناصرين بعيدة جدًا، بسبب ما حصل في مدينة عاليه من تظاهرات عشوائية وإطلاق نار.



وأوضح أنّه، حتى الآن، جمهوره وأنصاره لم يفهموا الرسالة الإنسانية، التي أرادها.



وقال: "لا أريدكم أيّها الرفاق أن تاتوا في 16 آذار فأكتفي بمن يأتي عن قناعة لكن وجود البعض مسيء للمختارة ولفكر كمال جنبلاط".