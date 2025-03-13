بخاري يستقبل رئيس المجلس الإسلاميّ العلويّ

إستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان، وليد بخاري، في مقر إقامته في اليرزة، رئيس المجلس الإسلاميّ العلويّ، الشيخ علي قدور، على رأس وفد من أعضاء المجلس.



وعرضوا مختلف التطورات الراهنة في لبنان والمنطقة، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.