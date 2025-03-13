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رئيس الجمهورية: المغتربون دعامة قوية للإقتصاد
أخبار لبنان
2025-03-13 | 10:56
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رئيس الجمهورية: المغتربون دعامة قوية للإقتصاد
أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن تفعيل التواصل مع الجيل الشاب من المغتربين اللبنانيين عامل مهم للمحافظة على العلاقات بين لبنان المقيم ولبنان المنتشر"، لافتاً الى أن المغتربين اللبنانيين دعامة قوية للاقتصاد اللبناني بفعل تعلقهم بوطنهم الأم والوقوف الى جانب أهلهم خلال الظروف الصعبة التي مر بها لبنان".
كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله في قصر بعبدا الرئيس العالمي للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم روجيه الهاني، الأمين العام العالميى جورج ابو رعد، رئيسة المجلس العالمي للشبيبة غوادالوبي بولانوس ونائب الأمين العام العالمي كريستيان نصر، الذين اطلعوه على تنظيم مجلس الشبيبة العالمي في الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، وكعادته كل سنتين، زيارة للشبيبة الى لبنان، بما يعرف بنشاط Lebolution، يزور فيها حوالي 120 شابة وشاب متحدّرين من أصل لبناني، وهم قادمون من مختلف بلدان الاغتراب، وعلى جدول زياراتها المعالم السياحية والثقافية والتاريخية، وتشمل المناطق اللبنانية كلها. وتتضمن الزيارة ايضاً نشاطات ترفيهية وبعض الأعمال الإنسانية. وبدأ هذا النشاط سنة 2015 ويحتفل هذه السنة بيوبيله العاشر ومن المقرر أن تبدأ زيارة الشبيبة هذه السنة في 19 تموز وتستمر حتى 29 منه.
وطلب الوفد أن يكون هذا النشاط تحت رعاية رئيس الجمهورية اذ تتزامن الزيارة مع اجتماع المجلس العالمي في الجامعة في بيروت.
وقال الهاني للرئيس عون: "ان دعمكم يمكّن مجلس الشبيبة من الاستمرار في مهمته لجمع الشبيبة المتحدّرين ولتقوية الأواصر الثقافية اللبنانية في قلوبهم فيعودون الى جالياتهم رسل محبة ودعم للبنان".
واستقبل الرئيس عون عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب ملحم الرياشي وعرض معه الوضع العام في البلاد.
وأعلن النائب الرياشي أنه هنأ الرئيس عون "على ما تحقق حتى الآن منذ بداية ولايته الرئاسية"، مشيراً الى أنه "بحث مع رئيس الجمهورية في مختلف ملفات الدولة بما فيها تطبيق القرار 1701.
أخبار لبنان
جوزاف عون
المغتربون
الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم
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