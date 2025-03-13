رئيس الحكومة القطرية عرض مستجدات الوضع اللبنانيّ مع وفد من كتلة "اللقاء النيابي المستقل"

أعرب رئيس الوزراء القطريّ وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة، ومؤازرة لبنان لتجاوز تحديات الاعتداءات الاسرائيلية ووقف الخروقات الاسرائيليّة.



كما أعرب، خلال اجتماعه بوفد من نواب كتلة "اللقاء النيابي المستقل"، عن تفاؤله بإلزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار، والانسحاب الكامل، كما استعداد قطر لدعم عملية اعادة الإعمار الشاملة بعد انطلاق عمل الحكومة وتحديد معاييرها للبدء بورشة النهوض والإنقاذ وإعادة الإعمار.



وشكر الوفد قطر على "دعمها الدائم للبنان، والوقوف إلى جانب مؤسساته الوطنية ، والمساعدة في اعادة انتظام المؤسسات بعد انتخاب فخامة الرئيس جوزاف عون وتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور نواف سلام".