نبذة عن نائب المدير العام لأمن الدولة

وُلد نائب المدير العام لأمن الدولة العميد مرشد سليمان، في بلدة بدنايل البقاعيّة، عام 1971.



وتطوّع في الجيش بصفة تلميذ ضابط في الكلّية الحربية وتخرّج منها برتبة ملازم سنة 1996، وتدرّج بالرتب العسكريّة حتى رتبة عميد بتاريخ 1-1-2021.



وتنقّل خلال خدمته في الجيش بين عدّة وحدات أبرزها مديريّة المخابرات والكليّة الحربيّة.



وانتقل إلى المديريّة العامّة للأمن العام، في تاريخ 3-8-2014، حيث استلم مهامّ أمين سرّ المدير العام.



وخضع لعدّة دورات أمنيّة ومخابراتيّة في ألمانيا والولايات المتحدة الأميركيّة.



وهو متأهّل وله خمسة أولاد.