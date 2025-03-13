مشيخة العقل تحذّر من مخاطر المشاركة في زيارة الأماكن المقدسة بالأراضي المحتلة

حذّرت مشيخة العقل في لبنان من مخاطر المشاركة في زيارة الأماكن المقدسة في الأراضي المحتلة.



وقال المكتب الإعلامي في مشيخة العقل: "بعد إعلامنا بالدعوة الموجّهة إلى مشايخ حضر وإقليم البلّان لزيارة الأماكن المقدسة في الأراضي المحتلة، فإن مشيخة العقل في لبنان تحذّر مجددا الأخوة اللبنانيين، وعلى الأخص رجال الدين المعروفيين الكرام، من مخاطر الانجراف العاطفي وتبعات المشاركة في هذه المناسبة وغيرها، لما يترتب على ذلك من مسؤولية قانونية على كل من يدخل الأراضي المحتلة".



وأكدت مشيخة العقل "المحاسبة الدينية، ورفع الغطاء بالكامل عن كل مخالف لتلك التوجهات".