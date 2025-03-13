اشكال فرديّ في المنية

أصيب فرد بطلق ناري في قدمه، جراء اشكال فرديّ، في بلدة برج اليهودية - كرم الاخرس في المنية.



وتطور الإشكال إلى عراك وتضارب، فأقدم ه.خ على إطلاق النار باتجاهه من مسدسه الحربيّ.



وعلى الفور نُقل المصاب الى مستشفى المنية الحكومي لتلقي العلاج ووصفت حالته بالمستقرة، فيما فر مطلق النار الى جهة مجهولة.



وحضرت الأجهزة الامنية وباشرت باتخاذ الإجراءات اللازمة، والبحث جار عن مطلق النار وتعقبه تمهيدا لتوقيقه.