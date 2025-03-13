حريق في كاراج للحدادة في يحشوش

اندلع حريق في كاراج للحدادة في بلدة يحشوش - كسروان، وعمل عناصر الدفاع المدني على إخماده.



وتبين أن سبب الحريق احتكاك كهربائي، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للاعلام.