جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي يوم الإثنين

يعقد مجلس الوزراء جلسة له في الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الاثنين المقبل في السراي الحكومي لبحث جدول الأعمال.