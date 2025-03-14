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كاتس: الجيش الإسرائيلي سيبقى في خمسة مواقع في لبنان إلى أجل غير مسمى

أخبار لبنان
2025-03-14 | 08:05
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كاتس: الجيش الإسرائيلي سيبقى في خمسة مواقع في لبنان إلى أجل غير مسمى
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كاتس: الجيش الإسرائيلي سيبقى في خمسة مواقع في لبنان إلى أجل غير مسمى

جال وفد دبلوماسيّ وعسكريّ رفيع المستوى من السفارة الأميركية في بيروت، في القطاع الشرقيّ على الحدود اللبنانية مع إسرائيل.

 

ورافقهم قائد اللواء السابع في الجيش اللبنانيّ العميد طوني فارس.

 

وتخلل الجولة الاطلاع على الإجراءات التي يتخذها الجيش اللبناني في البلدات الحدودية، كما عاينوا حجم الدمار الذي خلفه الجيش الإسرائيلي في معظم البلدات في القطاع خلال العدوان على لبنان.

 

وعلى المقلب الإسرائيليّ، أعلن وزير الدفاع الإسرائيليّ يسرائيل كاتس، أنّ الجيش الإسرائيليّ سيبقى في خمسة مواقع في جنوب لبنان "إلى أجل غير مسمى”، لحماية سكان الشمال، بغض النظر عن المفاوضات المتعلقة بالنقاط الثلاث عشرة المتنازع عليها على الحدود.

 

وطلب من الجيش الإسرائيليّ تحصين مواقعه في النقاط الاستراتيجية الخمس والاستعداد للبقاء هناك لفترة طويلة.

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