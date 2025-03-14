بلاسخارت تلتقي جمعية الصناعيين: تأكيد على أهمية دعم الصناعة لتحقيق التنمية المستدامة

زارت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جانين هينيس-بلاسخارت، جمعية الصناعيين اللبنانيين، حيث كان في استقبالها رئيس الجمعية سليم الزعني وأعضاء مجلس الإدارة.



وجرى في خلال اللقاء البحث في التحديات التي تواجه القطاع الصناعي وسبل التعاون بين القطاع الخاص والحكومة ووكالات الأمم المتحدة لتحقيق حلول مستدامة تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتعزيز الشفافية.



وأكد الزعني في خلال الإجتماع، على أن الجمعية تتطلع إلى تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة، ولاسيما مع المنظمات التي لديها مشاريع مشتركة معها، مثل منظمة العمل الدولية ILO، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، واليونيسف، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR، وبرنامج الأغذية العالمي WPF.



كما أعرب الزعني، عن أمله في دعم هذه الجهات للقطاع الصناعي ومساعدته على تحقيق أهدافه.



من جهتها، أكدت بلاسخارت استعداد المنظمات الدولية للمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار في لبنان، لافتة الى أنها تنتظر تنفيذ الإصلاحات الضرورية أولًا لضمان نجاح هذه المشاريع.



وأكدت أنها لن تألو جهدًا لتقديم المساعدة اللازمة للجمعية، وطلبت منها تزويدها بالمعلومات اللازمة حول احتياجات القطاع الصناعي.