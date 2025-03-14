آخر المستجدّات بين رجّي وبلاسخارت..

عرض وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي مع المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت، لآخر المستجدات السياسية وتطورات الوضع في جنوب لبنان، وذلك قبيل سفرها الى نيويورك لتقديم إحاطة دورية إلى مجلس الأمن بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.



وقد وضعت بلاسخارت الوزير رجّي في أجواء زيارتها الى اسرائيل حيث ناقشت تنفيذ إعلان وقف الأعمال العدائية، والقرار 1701.



وأعاد الوزير رجّي التشديد على ضرورة الضغط على اسرائيل لتنفيذ التزاماتها بموجب إعلان وقف الأعمال العدائية، والقرار 1701، والانسحاب بشكل كامل وغير مشروط من كل الأراضي اللبنانية التي تحتلها، ووقف اعتداءاتها وانتهاكاتها للسيادة اللبنانية، والإفراج عن الأسرى اللبنانيين لديها.



كما استقبل الوزير رجي رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب اللبناني النائب فادي علامة وتم البحث في عمل اللجنة ونشاطها في المرحلة المقبلة.



وفي إطار اللقاءات أيضا في وزارة الخارجية والمغتربين، استقبل الأمين العام للوزارة السفير هاني الشميطلي سفير أرمينيا لدى لبنان فاهاكن اتابكيان الذي اطلعه على انتهاء المفاوضات بين أرمينيا واذربيجان بعد تذليل العقبات كافة بما يتيح التوقيع على اتفاقية السلام بينهما، وقد أعرب له الأمين العام عن ترحيب لبنان بهذه الخطوة الهامة وصولا إلى السير بالاتفاق المذكور وبما يؤمن الاستقرار بين الدولتين والأمن لشعبيهما.