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اللبنانية الأولى التقت الجالية في نيويورك: نريد أن تحققوا انجازاتكم في لبنان
أخبار لبنان
2025-03-14 | 11:16
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اللبنانية الأولى التقت الجالية في نيويورك: نريد أن تحققوا انجازاتكم في لبنان
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اللبنانية الأولى التقت الجالية في نيويورك: نريد أن تحققوا انجازاتكم في لبنان
أكدت اللبنانية الأولى السيدة نعمت عون، أن المغتربين ليسوا مجرد جزء من تاريخ لبنان، بل هم جزء أساسي من حاضره ومستقبله والعمود الفقري للوطن.
وقالت: "لبنان يقف عند مفترق طرق. هذه المرحلة هي مرحلة الوحدة وإعادة الإعمار، ووضع الأسس لوطن لا يشعر فيه أي لبناني بالحاجة إلى الهجرة كي ينجح. لذا، لا أطلب منكم فقط أن تتذكروا لبنان، بل أطلب منكم أن تؤمنوا به".
مواقف السيدة عون أتت خلال لقاء جمعها بأبناء الجالية اللبنانية في نيويورك، نظمه القنصل العام للبنان في نيويورك مجدي رمضان.
وقالت عون: "الجالية اللبنانية من أهم ثروات وطننا. لقد حملتم اسم لبنان إلى أعلى مستويات النجاح. في عالم الأعمال والتعليم والتكنولوجيا والرعاية الصحية والثقافة وأكثر من ذلك. نحن لا نشعر فقط بالفخر بكم، بل نحن ممتنون لكم بعمق".
وشددت على أنه "لا بد أن نوقف نزيف العقول الذي عانى منه بلدنا لأكثر من قرن".
وأشارت الى أن لبنان يقف عند مفترق طرق، لافتة الى أن هذه المرحلة هي مرحلة الوحدة، وإعادة الإعمار ووضع الأسس لوطن لا يشعر فيه أي لبناني بالحاجة إلى الهجرة كي ينجح. وقالت: "لذا، لا أطلب منكم فقط أن تتذكروا لبنان، بل أطلب منكم أن تؤمنوا به. أن تؤمنوا بأننا، معا، قادرون على إعادة بناء لبنان، وتعزيزه، ورفعه إلى مستويات أعلى - ليس فقط لاستعادة ما كان، بل لخلق شيء أعظم. لبنان قوي، مليء بالفرص، بحيث لا يغادره أبناؤه الأذكى والأفضل، بل يعودون إليه. عودوا إلى الوطن، ليس فقط في عطلة، وليس لفترة قصيرة... بل عودوا للبقاء فيه. هذا ليس مجرد حلم، إنه رسالة يجب أن نحققها معا، يدا بيد".
وأضافت السيدة الأولى: "أود أن أتوجه اليكم باللغة العربية وأقول انه عندما انتخب الرئيس جوزاف عون، قلت من على باب مجلس النواب اننا نريد أن يعود المغتربون الى لبنان. واليوم، أتيت اليكم لأجدد التأكيد على هذا الأمر. نحن فخورون جدا بكم، ولكننا نريد أن تحققوا انجازاتكم للبنان، في لبنان".
أخبار لبنان
اللبنانية الأولى
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