تسلّم وتسليم في قيادة المديريّة العامّة لأمن الدولة

أجريت اليوم في المديريّة العامّة لأمن الدولة مراسم التسلّم والتسليم بين اللواء طوني صليبا واللواء الركن إدكار لاوندس المدير العامّ لأمن الدولة، بحضور الضبّاط القادة في المديريّة.وبدأت المراسم بوصول اللواء لاوندس، حيث تمّ عزف نشيد مديريّة أمن الدولة والنشيد الوطني اللبنانيّ، وتمّ استعراض ثلّة من عناصر القوّة الضاربة التي قدمت له السلاح.ومن بعدها، عقد اجتماع بين اللواء لاوندس واللواء صليبا والعميد مرشد الحاج سليمان، نائب المدير العام لأمن الدولة، الذي تسلّم أيضاً مهامّه من اللواء حسن شقير، الذي عُيّن مديراً عامّاً للأمن العام.وألقى اللواء صليبا في خلال الاحتفال كلمة تمنّى فيها للّواء لاوندس التوفيق في مهامّه، كما شدّد اللواء لاوندس بدوره على المهامّ الملقاة على عاتق أمن الدولة، واعداً بأن تكون المديريّة في المرحلة المقبلة، على قدر آمال وتطلّعات اللبنانيّين.