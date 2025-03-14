الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
البقاع
13
o
الجنوب
18
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
20
o
متن
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
البقاع
13
o
الجنوب
18
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
20
o
متن
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الوفد النيابي اللبناني العائد من قطر: لمسنا أجواءً إيجابية
أخبار لبنان
2025-03-14 | 16:31
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الوفد النيابي اللبناني العائد من قطر: لمسنا أجواءً إيجابية
أعلن الوفد النيابي اللبناني الذي زار دولة قطر، في بيان، أنه "يتوجه بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى دولة قطر الشقيقة، قيادةً وحكومةً وشعبًا، على ما لقيه من حفاوة استقبال وكرم ضيافة يعكسان عمق الروابط الأخوية التي تجمع البلدين. كما يثمن الوفد الجهود القطرية المتواصلة في دعم لبنان على مختلف الأصعدة، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين".
وفي هذا الإطار، أكد الوفد النيابي اللبناني "أبرز النقاط التي تخللت الزيارة، والتي شكلت محور اللقاءات والمباحثات الرسمية:
1. تعزيز التعاون وآفاق المستقبل: لمس الوفد أجواء إيجابية وتفاؤلًا كبيرًا بعد انتخاب فخامة الرئيس جوزاف عون وحكومة الرئيس نواف سلام ، حيث تم التأكيد على الجاهزية التامة لدعم لبنان وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يسهم في استقراره ونهوضه الاقتصادي.
2. إعادة الإعمار: شدد دولة رئيس مجلس الوزراء القطري على ضرورة إعداد الدراسات والخطط اللازمة لإعادة إعمار لبنان، في ظل التنافس الإقليمي على مشاريع التنمية، ما يستدعي من الجانب اللبناني العمل بجدية على وضع رؤية واضحة لهذه المرحلة.
3. الدعم المستمر للمؤسسات اللبنانية: جددت دولة قطر التزامها الثابت بدعم لبنان، لا سيما في تعزيز قدرات المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية، تأكيدًا على دورها المحوري في حفظ الأمن والاستقرار.
4. مواصلة الضغط الدولي على إسرائيل: أكد الجانب القطري على ضرورة استمرار الجهود والضغوط الدولية لحمل إسرائيل على تنفيذ انسحابها من الأراضي اللبنانية المحتلة، وفقًا للقرارات الدولية ذات الصلة.
5. التقدير لموقف قطر الثابت تجاه لبنان: عبّر الوفد النيابي اللبناني عن امتنانه العميق للدور الذي تضطلع به دولة قطر في دعم لبنان، مشددًا على أهمية استمرار هذه العلاقة الاستراتيجية، التي تشكل نموذجًا للتضامن العربي الفاعل".
وختم البيان: "إن الوفد النيابي اللبناني إذ يعرب عن بالغ تقديره لنتائج هذه الزيارة المثمرة، يأمل أن تشكل محطة جديدة على طريق تعزيز العلاقات اللبنانية - القطرية، وترسيخ سبل التعاون المشترك لما فيه خير البلدين والشعبين الشقيقين".
أخبار لبنان
النيابي
اللبناني
العائد
لمسنا
أجواءً
إيجابية
التالي
الراعي لوزير العدل: نأمل خيرًا من عملكم
إليكم جدول أسعار المحروقات
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-02-10
متحدث باسم نتنياهو: الوفد الإسرائيلي سيعود من قطر
أخبار دولية
2025-02-10
متحدث باسم نتنياهو: الوفد الإسرائيلي سيعود من قطر
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-02-05
اجواء ايجابية تترافق مع الاتصالات الحكومية
تقارير نشرة الاخبار
2025-02-05
اجواء ايجابية تترافق مع الاتصالات الحكومية
0
آخر الأخبار
2025-02-08
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو أنهى استعداداته لاستقبال المختطفين العائدين إلى إسرائيل من قطاع غزة
آخر الأخبار
2025-02-08
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو أنهى استعداداته لاستقبال المختطفين العائدين إلى إسرائيل من قطاع غزة
0
آخر الأخبار
2025-02-25
عبد الرحمن البزري من مجلس النواب: الجو العام يدفعنا للتعامل بإيجابية مع الحكومة ومنحها الثقة
آخر الأخبار
2025-02-25
عبد الرحمن البزري من مجلس النواب: الجو العام يدفعنا للتعامل بإيجابية مع الحكومة ومنحها الثقة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
18:04
ماكرون: اتصلت برئيس الحكومة اللبنانية لتهنئته وسأستقبل الرئيس عون يوم 28 آذار في باريس
أخبار لبنان
18:04
ماكرون: اتصلت برئيس الحكومة اللبنانية لتهنئته وسأستقبل الرئيس عون يوم 28 آذار في باريس
0
أمن وقضاء
14:54
الحجار خلال التسليم والتسلم في المديرية العامة لقوى الأمن: عاهدنا أنفسنا بناء دولة تلبي تطلّعات أبنائها
أمن وقضاء
14:54
الحجار خلال التسليم والتسلم في المديرية العامة لقوى الأمن: عاهدنا أنفسنا بناء دولة تلبي تطلّعات أبنائها
0
تقارير نشرة الاخبار
14:49
ما بعد حرب لبنان... الصحة النفسية في عالم يحكمه الـAI
تقارير نشرة الاخبار
14:49
ما بعد حرب لبنان... الصحة النفسية في عالم يحكمه الـAI
0
تقارير نشرة الاخبار
14:32
سلاح حزب الله على طاولة مجلس الوزراء
تقارير نشرة الاخبار
14:32
سلاح حزب الله على طاولة مجلس الوزراء
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
زيارة تاريخية لوفد درزي سوري إلى اسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
14:07
زيارة تاريخية لوفد درزي سوري إلى اسرائيل
0
آخر الأخبار
2025-02-20
مصادر وزارية للـLBCI: التقييمات الجديدة غير النهائية للبنك الدولي للأضرار والخسائر بلغت ١٤ مليار دولار إضافة إلى ١٢ مليار دولار تحت مسمى احتياجات
آخر الأخبار
2025-02-20
مصادر وزارية للـLBCI: التقييمات الجديدة غير النهائية للبنك الدولي للأضرار والخسائر بلغت ١٤ مليار دولار إضافة إلى ١٢ مليار دولار تحت مسمى احتياجات
0
اخبار البرامج
2025-01-05
ماغي فرح تتوقع لبرج الثور في 2025: "سنة انجاح المشاريع والترقية"
اخبار البرامج
2025-01-05
ماغي فرح تتوقع لبرج الثور في 2025: "سنة انجاح المشاريع والترقية"
0
أمن وقضاء
10:17
البيطار استجوب مقلد وتركه بسند إقامة
أمن وقضاء
10:17
البيطار استجوب مقلد وتركه بسند إقامة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:49
ما بعد حرب لبنان... الصحة النفسية في عالم يحكمه الـAI
تقارير نشرة الاخبار
14:49
ما بعد حرب لبنان... الصحة النفسية في عالم يحكمه الـAI
0
أخبار دولية
14:35
المقترح الأميركي بشأن هدنة بين روسيا واوكرانيا أصبح في عهدة موسكو .. وترقب للموقف الروسي
أخبار دولية
14:35
المقترح الأميركي بشأن هدنة بين روسيا واوكرانيا أصبح في عهدة موسكو .. وترقب للموقف الروسي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:32
سلاح حزب الله على طاولة مجلس الوزراء
تقارير نشرة الاخبار
14:32
سلاح حزب الله على طاولة مجلس الوزراء
0
تقارير نشرة الاخبار
14:27
أجواء رمضانية مميّزة وجوائز عديدة بانتظاركم يوميًا في الـForum De Beyrouth
تقارير نشرة الاخبار
14:27
أجواء رمضانية مميّزة وجوائز عديدة بانتظاركم يوميًا في الـForum De Beyrouth
0
تقارير نشرة الاخبار
14:23
القروض المصرفية تعود وهذه هي الشروط
تقارير نشرة الاخبار
14:23
القروض المصرفية تعود وهذه هي الشروط
0
أخبار دولية
14:16
أطفال هذا الرجل الفلسطينيّ ما زالوا تحت الأنقاض في غزة... لهذا السبب
أخبار دولية
14:16
أطفال هذا الرجل الفلسطينيّ ما زالوا تحت الأنقاض في غزة... لهذا السبب
0
تقارير نشرة الاخبار
14:12
تلافي تداعيات النزوح شمالا محور اجتماع موسع في دارة ميقاتي
تقارير نشرة الاخبار
14:12
تلافي تداعيات النزوح شمالا محور اجتماع موسع في دارة ميقاتي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:11
فصول جديدة من النزوح السوري تشهدها مناطق شمالية
تقارير نشرة الاخبار
14:11
فصول جديدة من النزوح السوري تشهدها مناطق شمالية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
زيارة تاريخية لوفد درزي سوري إلى اسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
14:07
زيارة تاريخية لوفد درزي سوري إلى اسرائيل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
آخر الأخبار
03:43
إليكم جدول أسعار المحروقات
آخر الأخبار
03:43
إليكم جدول أسعار المحروقات
2
أمن وقضاء
10:17
البيطار استجوب مقلد وتركه بسند إقامة
أمن وقضاء
10:17
البيطار استجوب مقلد وتركه بسند إقامة
3
اقتصاد
06:46
لأول مرة... الذهب يتجاوز الـ3000 دولار
اقتصاد
06:46
لأول مرة... الذهب يتجاوز الـ3000 دولار
4
أمن وقضاء
05:57
الجيش: توقيف 4 أشخاص في منطقتَي قبرشمون وبتاتر - عاليه لإطلاقهم النار
أمن وقضاء
05:57
الجيش: توقيف 4 أشخاص في منطقتَي قبرشمون وبتاتر - عاليه لإطلاقهم النار
5
أخبار لبنان
11:16
اللبنانية الأولى التقت الجالية في نيويورك: نريد أن تحققوا انجازاتكم في لبنان
أخبار لبنان
11:16
اللبنانية الأولى التقت الجالية في نيويورك: نريد أن تحققوا انجازاتكم في لبنان
6
أخبار لبنان
07:13
سلام: سنسعى الى تعزيز شبكات الأمان الإجتماعي
أخبار لبنان
07:13
سلام: سنسعى الى تعزيز شبكات الأمان الإجتماعي
7
تقارير نشرة الاخبار
14:23
القروض المصرفية تعود وهذه هي الشروط
تقارير نشرة الاخبار
14:23
القروض المصرفية تعود وهذه هي الشروط
8
حال الطقس
03:34
طقس دافئ جدًا مع ارتفاع كبير بدرجات الحرارة
حال الطقس
03:34
طقس دافئ جدًا مع ارتفاع كبير بدرجات الحرارة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More