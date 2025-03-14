الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الوفد النيابي اللبناني العائد من قطر: لمسنا أجواءً إيجابية

أخبار لبنان
2025-03-14 | 16:31
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الوفد النيابي اللبناني العائد من قطر: لمسنا أجواءً إيجابية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الوفد النيابي اللبناني العائد من قطر: لمسنا أجواءً إيجابية

أعلن الوفد النيابي اللبناني الذي زار دولة قطر، في بيان، أنه "يتوجه بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى دولة قطر الشقيقة، قيادةً وحكومةً وشعبًا، على ما لقيه من حفاوة استقبال وكرم ضيافة يعكسان عمق الروابط الأخوية التي تجمع البلدين. كما يثمن الوفد الجهود القطرية المتواصلة في دعم لبنان على مختلف الأصعدة، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين".

وفي هذا الإطار، أكد الوفد النيابي اللبناني "أبرز النقاط التي تخللت الزيارة، والتي شكلت محور اللقاءات والمباحثات الرسمية:

1. تعزيز التعاون وآفاق المستقبل: لمس الوفد أجواء إيجابية وتفاؤلًا كبيرًا بعد انتخاب فخامة الرئيس جوزاف عون وحكومة الرئيس نواف سلام ، حيث تم التأكيد على الجاهزية التامة لدعم لبنان وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يسهم في استقراره ونهوضه الاقتصادي.

2. إعادة الإعمار: شدد دولة رئيس مجلس الوزراء القطري على ضرورة إعداد الدراسات والخطط اللازمة لإعادة إعمار لبنان، في ظل التنافس الإقليمي على مشاريع التنمية، ما يستدعي من الجانب اللبناني العمل بجدية على وضع رؤية واضحة لهذه المرحلة.

3. الدعم المستمر للمؤسسات اللبنانية: جددت دولة قطر التزامها الثابت بدعم لبنان، لا سيما في تعزيز قدرات المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية، تأكيدًا على دورها المحوري في حفظ الأمن والاستقرار.

4. مواصلة الضغط الدولي على إسرائيل: أكد الجانب القطري على ضرورة استمرار الجهود والضغوط الدولية لحمل إسرائيل على تنفيذ انسحابها من الأراضي اللبنانية المحتلة، وفقًا للقرارات الدولية ذات الصلة.

5. التقدير لموقف قطر الثابت تجاه لبنان: عبّر الوفد النيابي اللبناني عن امتنانه العميق للدور الذي تضطلع به دولة قطر في دعم لبنان، مشددًا على أهمية استمرار هذه العلاقة الاستراتيجية، التي تشكل نموذجًا للتضامن العربي الفاعل".

وختم البيان: "إن الوفد النيابي اللبناني إذ يعرب عن بالغ تقديره لنتائج هذه الزيارة المثمرة، يأمل أن تشكل محطة جديدة على طريق تعزيز العلاقات اللبنانية - القطرية، وترسيخ سبل التعاون المشترك لما فيه خير البلدين والشعبين الشقيقين".

 


أخبار لبنان

النيابي

اللبناني

العائد

لمسنا

أجواءً

إيجابية

LBCI التالي
الراعي لوزير العدل: نأمل خيرًا من عملكم
إليكم جدول أسعار المحروقات
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-02-10

متحدث باسم نتنياهو: الوفد الإسرائيلي سيعود من قطر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-02-05

اجواء ايجابية تترافق مع الاتصالات الحكومية

LBCI
آخر الأخبار
2025-02-08

الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو أنهى استعداداته لاستقبال المختطفين العائدين إلى إسرائيل من قطاع غزة

LBCI
آخر الأخبار
2025-02-25

عبد الرحمن البزري من مجلس النواب: الجو العام يدفعنا للتعامل بإيجابية مع الحكومة ومنحها الثقة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
18:04

ماكرون: اتصلت برئيس الحكومة اللبنانية لتهنئته وسأستقبل الرئيس عون يوم 28 آذار في باريس

LBCI
أمن وقضاء
14:54

الحجار خلال التسليم والتسلم في المديرية العامة لقوى الأمن: عاهدنا أنفسنا بناء دولة تلبي تطلّعات أبنائها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:49

ما بعد حرب لبنان... الصحة النفسية في عالم يحكمه الـAI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:32

سلاح حزب الله على طاولة مجلس الوزراء

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:07

زيارة تاريخية لوفد درزي سوري إلى اسرائيل

LBCI
آخر الأخبار
2025-02-20

مصادر وزارية للـLBCI: التقييمات الجديدة غير النهائية للبنك الدولي للأضرار والخسائر بلغت ١٤ مليار دولار إضافة إلى ١٢ مليار دولار تحت مسمى احتياجات

LBCI
اخبار البرامج
2025-01-05

ماغي فرح تتوقع لبرج الثور في 2025: "سنة انجاح المشاريع والترقية"

LBCI
أمن وقضاء
10:17

البيطار استجوب مقلد وتركه بسند إقامة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:49

ما بعد حرب لبنان... الصحة النفسية في عالم يحكمه الـAI

LBCI
أخبار دولية
14:35

المقترح الأميركي بشأن هدنة بين روسيا واوكرانيا أصبح في عهدة موسكو .. وترقب للموقف الروسي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:32

سلاح حزب الله على طاولة مجلس الوزراء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:27

أجواء رمضانية مميّزة وجوائز عديدة بانتظاركم يوميًا في الـForum De Beyrouth

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

القروض المصرفية تعود وهذه هي الشروط

LBCI
أخبار دولية
14:16

أطفال هذا الرجل الفلسطينيّ ما زالوا تحت الأنقاض في غزة... لهذا السبب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:12

تلافي تداعيات النزوح شمالا محور اجتماع موسع في دارة ميقاتي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:11

فصول جديدة من النزوح السوري تشهدها مناطق شمالية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:07

زيارة تاريخية لوفد درزي سوري إلى اسرائيل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
آخر الأخبار
03:43

إليكم جدول أسعار المحروقات

LBCI
أمن وقضاء
10:17

البيطار استجوب مقلد وتركه بسند إقامة

LBCI
اقتصاد
06:46

لأول مرة... الذهب يتجاوز الـ3000 دولار

LBCI
أمن وقضاء
05:57

الجيش: توقيف 4 أشخاص في منطقتَي قبرشمون وبتاتر - عاليه لإطلاقهم النار

LBCI
أخبار لبنان
11:16

اللبنانية الأولى التقت الجالية في نيويورك: نريد أن تحققوا انجازاتكم في لبنان

LBCI
أخبار لبنان
07:13

سلام: سنسعى الى تعزيز شبكات الأمان الإجتماعي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

القروض المصرفية تعود وهذه هي الشروط

LBCI
حال الطقس
03:34

طقس دافئ جدًا مع ارتفاع كبير بدرجات الحرارة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More