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ماكرون: اتصلت برئيس الحكومة اللبنانية لتهنئته وسأستقبل الرئيس عون يوم 28 آذار في باريس
أخبار لبنان
2025-03-14 | 18:04
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ماكرون: اتصلت برئيس الحكومة اللبنانية لتهنئته وسأستقبل الرئيس عون يوم 28 آذار في باريس
اشار الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى انه أجرى اتصالاً هاتفيًا لتهنئة رئيس الوزراء نواف سلام على العمل الذي يقوم به مع الحكومة دعمًا لوحدة لبنان وأمنه واستقراره.
وقال "لقد ناقشنا آفاق إعادة الإعمار والإصلاحات المطلوبة لتحقيقها".
واضاف "سأستقبل رئيس جمهورية لبنان، جوزيف عون، في باريس في الثامن والعشرين من اذار المقبل."
وتابع "إن التزام فرنسا إلى جانب لبنان لا يزال كاملًا، دعمًا لانتعاشه وصونًا لسيادته."
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