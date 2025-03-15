ماسك: ستارشيب ستنطلق للمريخ في نهاية 2026 حاملةً روبوت تسلا

أعلن إيلون ماسك مؤسس شركة سبيس إكس أن المركبة ستارشيب ستنطلق إلى المريخ نهاية العام المقبل، حاملةً روبوت تسلا البشري أوبتيموس.وأشار ماسك في منشور على إكس أمس الجمعة إلى أنه إذا سارت عمليات الهبوط الأولية للمركبة على ما يرام، فقد تبدأ عمليات هبوط البشر في وقت قريب قد يكون 2029، وإن كان عام 2031 أكثر ترجيحًا.وقال ماسك للمستثمرين في مؤتمر عبر الهاتف في نيسان من العام الماضي إنه يتوقع أن يتمكن الروبوت الشبيه بالبشر أوبتيموس من أداء مهام في المصانع بحلول نهاية 2024.وفي تشرين الثاني، نقلت رويترز عن مصادر قولها إن حلم ماسك بنقل البشر إلى المريخ سيصبح أولوية وطنية أكبر في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ما يشير إلى تغيرات كبيرة بالنسبة لبرنامج إدارة الطيران والفضاء (ناسا) الخاص بالقمر ودفعة لشركة سبيس إكس.