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نديم الجميل من معراب: لوجوب العمل سويًا لتشكيل أكبر تحالف ممكن في بيروت
أخبار لبنان
2025-03-15 | 04:15
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نديم الجميل من معراب: لوجوب العمل سويًا لتشكيل أكبر تحالف ممكن في بيروت
التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب النائب نديم الجميل، يرافقه عضو المكتب السياسي في حزب "الكتائب" جان زيلع، في حضور النائبين غسان حاصباني وجهاد بقرادوني ومنسق بيروت في "القوات" ايلي شربشي.
ووصف الجميل اللقاء بالمثمر، مشيرًا الى انه "تم البحث في المواضيع المطروحة على الساحتين الوطنية والإقليمية، ولا سيما مسألة الانتخابات البلدية والاختيارية".
وأكد "الإصرار على ضرورة انجاز هذا الاستحقاق في موعده المحدد، باعتبار انه حان الوقت لإنجاز العملية الديمقراطية وتأمين المداورة في السلطة، من دون أي تأجيل".
وشدد الجميل في السياق على "وجوب العمل سويًا لتشكيل أكبر تحالف ممكن في بيروت بغية تحقيق المناصفة وضمانة التمثيل الأفضل للمناطق كلها في العاصمة".
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