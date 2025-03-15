باسيل: التيار سيخوض الإنتخابات المقبلة وسيتحالف وفق مصالحه

أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل خلال العشاء التمويلي السنوي للتيار ان فريقه السياسي هو 14 آذار الحقيقي، مشيرًا الى ان التيار لا يزال ثابتًا على الحرية والسيادة والاستقلال مقابل 14 آذار المزيفين.وأعلن ان التيار الوطني الحر سيخوض الانتخابات المقبلة وسيتحالف وفق مصالحه، مؤكدًا سيسعى البعض للقضاء علينا مجددًا لكنهم لن ينجحوا.