لقاءات عين التينة... بحث في تطورات الأوضاع العامة

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية، في عين التينة، رئيس الحكومة نواف سلام، لبحث تطورات الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة اسرائيل خرقها لبنود وقف اطلاق النار والقرار 1701.



كما تابع بري المستجدات وشؤونًا متصلة بأوضاع قطاع الإتصالات في لبنان، خلال إستقباله وزير الإتصالات شارل الحاج.



وكان رئيس المجلس قد استقبل رئيس هيئة الشراء العام في لبنان القاضي جان العلية، للبحث في قانون الشراء العام وضرورة إصدار مراسيمه التطبيقية.