وزارة الأشغال: تأمين ممر حدودي مؤقت في العريضة بانتظار الحلول الدائمة

أعلنت وزارة الأشغال، أنه في إطار جهودها لضمان استمرارية الحركة الحدودية، أنشأت ممرا حدوديا موقتا في منطقة العريضة، وذلك مع اقتراب نهاية فصل الشتاء وانخفاض مستوى تدفق المياه في النهر الكبير.

ولفتت الوزارة في بيان، الى أن هذا الإجراء يهدف إلى تسهيل عبور الشاحنات والمواطنين، بانتظار استكمال الدراسات الفنية اللازمة لإعادة انشاء الجسور التي هدّمها عدوان ٢.٢٤.

وأشارت الى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة متكاملة تعمل الوزارة على تنفيذها لتعزيز الربط الحدودي بين لبنان وسوريا، حيث سيتم تباعًا تنفيذ مشاريع موقتة وتطويرية في معابر العبودية وجسر القمار في وادي خالد، بما يسهم في تحسين البنية التحتية.



وتجدر الإشارة إلى أن هذه المعابر الحدودية تعرضت لأضرار جسيمة جراء الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت الجسور والمنشآت الحيوية المؤدية إليها، مما أدى إلى تعطيل الحركة عبرها لفترة طويلة.