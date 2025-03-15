الرئيس عون: التحديات التي يواجهها لبنان كبيرة لكن إرادة الحياة أكبر وأقوى

أكّد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، أن التحديات التي يواجهُها لبنان كبيرة ومتنوعة، لكن إرادة الحياة لدى اللبنانيين أكبر وأقوى.

وأشار الرئيس عون في خلال مشاركته في افطار دار الفتوى، الى أنه في خضمّ التحديات التي يواجهها الوطن، يبرز موضوع تنفيذ القرارِ 1701 واتفاق وقف إطلاق النار كقضية محورية تستدعي الاهتمام والعناية.



وشدّد على أنه لا يمكن أن يستقرّ لبنان ويزدهر في ظلّ استمرارِ التوترِ على حدوده الجنوبية، وأنه لا يمكن أن تعود الحياة الطبيعية إلى المناطق المتضررة من دون تطبيق القرارات الدولية التي تضمن سيادة لبنان وأمنه واستقراره، وانسحاب المحتلّ من أرضنا وعودة الأسرى إلى أحضانِ وطنهم وأهلهم.



وقال: "إذا كان الصوم يعلُّمنا التضامن والوحدة، فإن رمضان يذكّرنا بأهمية المشاركة والانخراط الإيجابيّ في قضايا وطننا، فلبنان الذي نعتزّ به جميعًا، هو وطن الرسالة والتنوع والتعددية، وطنٌ يتسع للجميع بمختلف انتماءاتهم ومعتقداتهم".



وأضاف: "من هنا تأتي أهمية المشاركة السياسية لجميع شرائح المجتمع اللبناني، من دون تهميش أو عزل أو إقصاء لأيّ مكون من مكوناته".



وتابع: "إن هذه المشاركة تقوم على مبدأ أساس وهو احترام الدستورِ ووثيقة الوفاقِ الوطنيّ، وتفسيرِهما الحقيقيّ والقانونيّ لا التفسيرِ السياسيّ أو الطائفيّ أو المذهبيّ أو المصلحي".



وأكد الرئيس عون على أن الدولة اللبنانية بمؤسساتها المختلفة، وبقدر حرصها على حماية التنوع اللبنانيّ وخصوصيته، فإنها ملتزمة بحفظ الكيان والشعب، مشيراً الى ألا مشروع يعلو على مشروع الدولة القوية القادرة العادلة التي ينبغي بناؤُها وتضافرُ جميع الجهود لأجل ذلك.



واعتبر أن هذا الأمر يوجب أيضًا وضع المجتمع الدوليّ أمام مسؤولياته للإيفاء بضماناته وتعهداته، وتجسيد مواقفه الداعمة للدولة ووضعها موضع التنفيذ.



وفي ما خص ملف إعادة الإعمار، رأى أنه يتطلب من الجميع العمل بجدّ وإخلاص، وأنه يستدعي تضافر جهود الدولة في الداخل والخارج والمجتمع المدنيّ والأشقاء والأصدقاء والقطاع الخاص، لاعادة بناء ما تهدم وضمد جراح المتضررين وفتح صفحة جديدة من تاريخ لبنان.