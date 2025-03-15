الراعي: من المهم أن يعترف المجتمع الدولي بسيادة لبنان وحياده

أكّد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي على أهمية اعتراف المجتمع الدولي بسيادة لبنان وحياده.ولفت الراعي في خلال لقائه المستشار الأكبر مالطا ذات السيادة ريكاردو باتيرنو دي مونتيكوبو، الى أن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يحظى ومعه رئيس الوزراء نواف سلام والحكومة بثقة جميع اللبنانيين وأن مهمتهم ليست سهلة، مشيرا الى أن الجميع يثق بقدرتهم على القيام بما هو ضروري لبدء إعادة بناء البلاد، وإجراء إصلاحات جديدة وإنعاش الاقتصاد.وفي السياق، جدّد المستشار الأكبر دعم منظّمة مالطا الكامل في مرحلة التعافي هذه.