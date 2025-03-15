الدفاع المدني: انتشال أشلاء شهيدين في ميس الجبل خلال عمليات البحث المستمرة

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أنه تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية أحمد الحجار، وتحت إشراف المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح، تواصل فرق الإنقاذ في المديرية العامة للدفاع المدني، بالتنسيق الكامل مع الجيش اللبناني، عمليات البحث والمسح في المناطق التي طالتها الاعتداءات الإسرائيلية في الفترة الماضية.



ولفتت في بيان، الى أن الفرق المختصة تمكنت، اليوم السبت الواقع في ١٥-٠٣-٢٠٢٥، من انتشال أشلاء شهيدين في بلدة ميس الجبل.



واشارت الى أنه تم نقل الأشلاء المنتشلة إلى مستشفى صلاح غندور، لإجراء الفحوصات الطبية والقانونية اللازمة، بما في ذلك فحوصات الحمض النووي (DNA)، تحت إشراف الجهات المختصة لتحديد هويات الشهداء.



وجددت المديرية إلتزامها بمواصلة أداء واجباتها الإنسانية والوطنية، رغم التحديات الميدانية.